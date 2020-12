美航復飛波音737 Max客機 由邁阿密安全飛抵紐約（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

自從聯邦航空管理局(FAA)准許波音737 Max客機復飛後,美國航空(American Airlines,AA)首班復飛的波音737 Max客機,周二由邁阿密起飛,安全抵達紐約。

載有約100名乘客的美國航空波音737 Max客機,718航班安全抵達紐約LaGuardia機場,737 Max客機因為兩起空難,自去年3月被下令停飛後,對飛機的飛行控制系統進行修改,直到上個月才獲得FAA批准復飛,而乘客對這型號的飛機安全仍有信心。

乘客Daniel Weiss說:「很好,大家都很冷靜,空服人員真的很好,飛行員人很好,他妻子也在飛機上,我今天坐飛機,一點也不覺得不安全。」

乘客Justine Laufer說:「是的,老實說,它和其他飛機一樣,感覺很安全,很舒服,完全沒問題。」

737 Max客機分別在2018年10月和2019年3月,在印尼和埃塞俄比亞因為自動飛行系統軟件存在缺陷而發生墜機事件,導致346人死亡,波音公司修改系統後,還要求對飛行員再度培訓,才獲FAA允許美國的航空公司重新啟用737 Max客機。

Weiss說:「他們查到了事件真相,我認為我們的監管體系在這裡發揮了作用,這是一個受監管的行業,它應該為我們工作。」

美國航空計劃到1月4日,每天保持一班往返邁阿密和紐約的航班使用737 Max客機,之後再逐步增加使用該型號飛機的航線。

聯合航空和西南航空也將分別從明年2月和3月開始復飛737 Max客機。

