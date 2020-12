【有線新聞】

美國一名候任聯邦眾議員因新型肺炎離世。

共和黨籍的萊特洛,原定下周宣誓就任路易斯安那州聯邦眾議員。他月中確診,其後病情惡化留醫深切治療部,周二離世,終年41歲。

萊特洛是首位因新型肺炎離世的美國國會議員,州議員及共和黨發聲明致哀。

