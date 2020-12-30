灣區華裔投資顧問涉欺詐 華裔苦主被騙近300萬元（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

灣區有華裔投資顧問，涉嫌欺詐至少31名華裔投資者、合共騙取近300萬元，當事人於是發起民事訴訟，代表律師表示，近一半當事人都是長者。

根據法庭文件，被告富邦集團的陳啟光來自香港，是美國公民，也是一名有專業認證的投資顧問。

他跟商業拍檔陳潔玲，被控在2018至2019年間，誤導至少31名投資者，購買三項虛假的投資項目，總共騙取大約293萬9500元，其中有受害人被騙最多25萬幾元，代表律師表示，當中有一半是年過65歲的長者。

原告人律師沈哲瀚說：「大部份的原告人覺得相當驚訝，發現騙案之後，有些人相當激動，例如年紀大的人，因為他們已退休，被騙取積蓄及養老錢，所以十分擔心。」

當事人在今年多次追問和聯絡被告，但是被告從今年4月起開始失聯，所有電話已經無人接聽，電郵不回覆，當事人於是發起民事訴訟，可以索償金錢損失。

沈哲瀚說：「我相信兩名被告現在身處中國廣州，暫時未知他們是否被捕，民事訴訟下一步是希望通過國際法律”海牙公約”，通過中國司法部，將起訴書用合法方法，交給（被告）陳啟光和他拍檔。」

陳啟光和其公司富邦集團，在舊金山（三藩市）和中半島Burlingame市都設有辦公室，常在華文媒體落廣告宣傳，並得到不少華裔客戶的信任。

沈哲瀚說：「大家要記住，投資顧問都不能將款項存入自己公司裡，因為他們牌照只准許作為第三方，將款項送去其他大型公司投資，賺取佣金，在這宗案中，最大的疑點是投資款項放進了陳啟光本人的公司帳戶。」

他又提醒民眾疫情期間特別小心騙案。

沈哲瀚說：「有很多人，長者，疫情期間失去親人聯絡，他們的生活圈子比較狹窄，騙徒容易造謠騙長者，在灣區都碰過類似案例，所以希望大家打醒十分精神，小心點。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。