灣區華裔投資顧問涉欺詐 華裔苦主被騙近300萬元（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區有華裔投資顧問,涉嫌欺詐至少31名華裔投資者、合共騙取近300萬元,當事人於是發起民事訴訟,代表律師表示,近一半當事人都是長者。

根據法庭文件,被告富邦集團的陳啟光來自香港,是美國公民,也是一名有專業認證的投資顧問。

他跟商業拍檔陳潔玲,被控在2018至2019年間,誤導至少31名投資者,購買三項虛假的投資項目,總共騙取大約293萬9500元,其中有受害人被騙最多25萬幾元,代表律師表示,當中有一半是年過65歲的長者。

原告人律師沈哲瀚說:「大部份的原告人覺得相當驚訝,發現騙案之後,有些人相當激動,例如年紀大的人,因為他們已退休,被騙取積蓄及養老錢,所以十分擔心。」

當事人在今年多次追問和聯絡被告,但是被告從今年4月起開始失聯,所有電話已經無人接聽,電郵不回覆,當事人於是發起民事訴訟,可以索償金錢損失。

沈哲瀚說:「我相信兩名被告現在身處中國廣州,暫時未知他們是否被捕,民事訴訟下一步是希望通過國際法律”海牙公約”,通過中國司法部,將起訴書用合法方法,交給(被告)陳啟光和他拍檔。」

陳啟光和其公司富邦集團,在舊金山(三藩市)和中半島Burlingame市都設有辦公室,常在華文媒體落廣告宣傳,並得到不少華裔客戶的信任。

沈哲瀚說:「大家要記住,投資顧問都不能將款項存入自己公司裡,因為他們牌照只准許作為第三方,將款項送去其他大型公司投資,賺取佣金,在這宗案中,最大的疑點是投資款項放進了陳啟光本人的公司帳戶。」

他又提醒民眾疫情期間特別小心騙案。

沈哲瀚說:「有很多人,長者,疫情期間失去親人聯絡,他們的生活圈子比較狹窄,騙徒容易造謠騙長者,在灣區都碰過類似案例,所以希望大家打醒十分精神,小心點。」

