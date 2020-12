眾議院共和黨人向彭斯興訟圖扭轉總統大選結果

【KTSF】

有眾議院共和黨人提出訴訟,試圖透過控告副總統彭斯,而期望在最後關頭扭轉總統選舉的投票結果。

副總統彭斯將於1月6日主持國會召開的聯席特別會議,以決定選舉人團投票給拜登和特朗普,彭斯的一票將會是關鍵。

在周一,德州共和黨籍資深聯邦眾議員Louie Gohmert,聯同阿里桑那州11名共和黨籍選舉人提出訴訟,試圖逆轉已知道的總統選舉投票結果,訴訟要求特朗普委任的德州聯邦法官宣佈彭斯擁有獨特權力,去決定那些州的選舉人票應該被點算,法律專家對

這宗訴訟的勝算存疑。

選舉人已經在兩星期前投了票,外界估計拜登得到306張選舉人票,比門檻所需的270張票多出36張,而特朗普就被認為得到232張選舉人票。

