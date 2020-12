加州財長到東華醫院接種新冠疫苗 鼓勵華裔市民接種（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州財長馬世(Fiona Ma)周二去到舊金山(三藩市)東華醫院接種Pfizer疫苗,她希望以身作則,增加華裔市民對疫苗的信心,鼓勵他們接種。

財長馬世雲是東華醫院的病人,她周二公開自己接種疫苗的過程。

馬世雲說:「我現在感覺良好,今年較早時,我接種了流感針及帶狀皰疹疫苗,這是我今年第三支疫苗。」

馬世雲表示,對疫苗相當有信心,鼓勵民眾在有機會時要立刻接種。

馬世雲說:「我很高興來這裡,告訴大家疫苗是安全,接種是正確的事,為了社區、家人及你愛的人然後我們可以重過正常生活。」

東華醫院表示,至今為近500人接種了Pfizer疫苗,醫院指出,其實大部分人都適合接種疫苗,但有三種人就暫時不建議接種,包括是過去14天內注射過其他預防針,身體正出現感染的情況,以及有嚴重過敏反應的人士,有疑問的民眾,在接種前應該諮詢家庭醫生的意見。

東華醫院營運部總監任高子娜(Gina Yam)說:「我們那麼多天來都是沒有嚴重的反應,最多都是有一點頭暈,然後喝點水,吃些東西,去補充一下,之後再休息多15分鐘,就已經完全沒有問題,我們打了這500個醫護人員都沒有問題。」

東華醫院表示,每名接種了疫苗的人,都會在觀察室休息15分鐘,看看有否出現副作用及不良反應,暫時一切結果都良好。

下一階段,院方會為高危族群及從事必要服務的員工接種。

說:「新聞說是94%有效性,95%有效性,其實在疫苗的角度是非常高,沒有一支疫苗告訴你是100%,其實有94%,95%,已經是非常非常有效去預防新冠病毒,如果真的,例如我會否是那5%,如果真的有,身體就因為有最基本的免疫能力,你的病情的病發亦會輕微很多。」

東華醫院大部分的醫護已經接種了疫苗,暫時未有人出現嚴重過敏反應,或者副作用,院方現在陸續收到Moderna疫苗,正等候衛生局的指示,隨時準備好開始下一階段的接種工作。

