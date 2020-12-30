加州財長到東華醫院接種新冠疫苗 鼓勵華裔市民接種（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

加州財長馬世（Fiona Ma）周二去到舊金山（三藩市）東華醫院接種Pfizer疫苗，她希望以身作則，增加華裔市民對疫苗的信心，鼓勵他們接種。

財長馬世雲是東華醫院的病人，她周二公開自己接種疫苗的過程。

馬世雲說：「我現在感覺良好，今年較早時，我接種了流感針及帶狀皰疹疫苗，這是我今年第三支疫苗。」

馬世雲表示，對疫苗相當有信心，鼓勵民眾在有機會時要立刻接種。

馬世雲說：「我很高興來這裡，告訴大家疫苗是安全，接種是正確的事，為了社區、家人及你愛的人然後我們可以重過正常生活。」

東華醫院表示，至今為近500人接種了Pfizer疫苗，醫院指出，其實大部分人都適合接種疫苗，但有三種人就暫時不建議接種，包括是過去14天內注射過其他預防針，身體正出現感染的情況，以及有嚴重過敏反應的人士，有疑問的民眾，在接種前應該諮詢家庭醫生的意見。

東華醫院營運部總監任高子娜（Gina Yam）說：「我們那麼多天來都是沒有嚴重的反應，最多都是有一點頭暈，然後喝點水，吃些東西，去補充一下，之後再休息多15分鐘，就已經完全沒有問題，我們打了這500個醫護人員都沒有問題。」

東華醫院表示，每名接種了疫苗的人，都會在觀察室休息15分鐘，看看有否出現副作用及不良反應，暫時一切結果都良好。

下一階段，院方會為高危族群及從事必要服務的員工接種。

說：「新聞說是94%有效性，95%有效性，其實在疫苗的角度是非常高，沒有一支疫苗告訴你是100%，其實有94%，95%，已經是非常非常有效去預防新冠病毒，如果真的，例如我會否是那5%，如果真的有，身體就因為有最基本的免疫能力，你的病情的病發亦會輕微很多。」

東華醫院大部分的醫護已經接種了疫苗，暫時未有人出現嚴重過敏反應，或者副作用，院方現在陸續收到Moderna疫苗，正等候衛生局的指示，隨時準備好開始下一階段的接種工作。

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