美國出現首宗新型肺炎變種病例 患者身處科羅拉多州（視頻）

科羅拉多州官員證實,當地有人感染高傳染性的新型肺炎變種病毒,是美國首次有人感染這種最先在英國發現的新變種病毒,患者沒有外遊記錄。

科羅拉多州長Jared Polis周二在社交網上宣布,該州發現首宗新型肺炎變種病例,也就是在英國發現的變種病毒,患者是一個20多歲的男人,目前在距離丹佛約一小時半車程的Elbert縣隔離治療。

他沒有外遊記錄,也沒有緊密接觸者,研究人員至今已經在英國以外至少17個國家發現這種更容易傳播的新型肺炎變種病毒。

英國的科學家相信,這種變種病毒可以比原來的病毒株傳染性高7成,但卻不會更嚴重,而已經批准使用的疫苗,相信對變種病毒也有效。

美國周一再有近19萬宗新症,有接近1,900人不治,在過去一個星期,平均每天有18.3萬多宗新症,比前兩個星期的平均下降了13%,不過住院人數就接近2.1萬人,再創新高。

到周二下午為止,美國總共有1942萬人感染,當中有至少33.6萬多人不治。

另一方面,副總統當選人賀錦麗周二接種了Moderna疫苗,聯邦政府原本計劃在年底前替2000萬美國人接種疫苗,不過CDC最新公佈的數字顯示,至今只是分發了大約1140萬劑疫苗,當中已經接種了的大約只有210萬劑,由於距離年底只剩3天,預計是沒法達到施打2000萬劑疫苗的目標。

總統當選人拜登周二就批評特朗普政府這方面的工作做得不好,並承諾他就任後,會增設接種疫苗的場地,和派出流動接隊,去一些偏遠的社區加速疫苗接種的步伐。

