美國出現首宗新型肺炎變種病例 患者身處科羅拉多州（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

科羅拉多州官員證實，當地有人感染高傳染性的新型肺炎變種病毒，是美國首次有人感染這種最先在英國發現的新變種病毒，患者沒有外遊記錄。

科羅拉多州長Jared Polis周二在社交網上宣布，該州發現首宗新型肺炎變種病例，也就是在英國發現的變種病毒，患者是一個20多歲的男人，目前在距離丹佛約一小時半車程的Elbert縣隔離治療。

他沒有外遊記錄，也沒有緊密接觸者，研究人員至今已經在英國以外至少17個國家發現這種更容易傳播的新型肺炎變種病毒。

英國的科學家相信，這種變種病毒可以比原來的病毒株傳染性高7成，但卻不會更嚴重，而已經批准使用的疫苗，相信對變種病毒也有效。

美國周一再有近19萬宗新症，有接近1,900人不治，在過去一個星期，平均每天有18.3萬多宗新症，比前兩個星期的平均下降了13%，不過住院人數就接近2.1萬人，再創新高。

到周二下午為止，美國總共有1942萬人感染，當中有至少33.6萬多人不治。

另一方面，副總統當選人賀錦麗周二接種了Moderna疫苗，聯邦政府原本計劃在年底前替2000萬美國人接種疫苗，不過CDC最新公佈的數字顯示，至今只是分發了大約1140萬劑疫苗，當中已經接種了的大約只有210萬劑，由於距離年底只剩3天，預計是沒法達到施打2000萬劑疫苗的目標。

總統當選人拜登周二就批評特朗普政府這方面的工作做得不好，並承諾他就任後，會增設接種疫苗的場地，和派出流動接隊，去一些偏遠的社區加速疫苗接種的步伐。

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