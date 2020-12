12港人案 10人被判囚7個月至3年

【有線新聞】

12名港人偷越邊境案,當中十人宣判,分別判監7個月至3年,罰款一至2萬元人民幣。深圳鹽田法院指十人歸案後認罪認罰,考慮到十人悔罪表現,依法從輕處罰。

深圳鹽田法院早上11時有多輛法院車駛出,差不多時間,法院在官網公布十名港人的判刑。組織他人偷越邊境的鄧棨然被判有期徒刑3年,罰款人民幣20,000元;同樣罪名的喬映瑜判有期徒刑兩年,罰款人民幣15,000元。法院指他們組織十人偷渡,人數眾多,考慮到兩人是受他人組織犯案,是從犯,依法減輕處罰。

被控偷越邊境的李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、郭子麟,就判監七個月,罰款人民幣10,000元。法院指他們結夥偷越邊境,情節嚴重,已屬從輕處罰。

新華社發表3千字報道,指星期一庭審時披露鄧棨然、喬映瑜是在「上家」安排下策劃偷渡去台灣。快艇由鄧棨然買,「上家」安排他學駕駛快艇,喬映瑜就聯絡偷渡的人。

8月23日凌晨,12人在西貢布袋澳會合,以「人鏈」方式將燃油、食品、望遠鏡等運上艇,用衛星電話與「上家」匯報位置。喬映瑜向所有人交帶要拔手機卡,如遇內地海警,統一口徑答是「出海釣魚」。

報道指喬映瑜在庭上最後陳述時幾度哽咽,提到過往因為偏見和衝動,做出很多對社會、家庭危害的行為,後悔萬分,又指已經認知到內地法治的公平公正及嚴謹。其他被告都指深刻反省了過錯,親身感受到公平公正的對待。

鹽田法院指,十人如實供述犯罪事實認罪認罰,綜合考慮各人的犯罪情節、悔罪表現及檢察機關的量刑建議作出判決。法院又稱案件是公開宣判,部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、記者及被告人家屬有旁聽。

