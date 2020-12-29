2020年大事回顧：美中關係跌至冰點

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今年美國與中國的關係跌至冰點，一起回顧。

踏入2020年，美中關係本來因為達成第一階段的美中貿易協定而有機會改善，但湖北武漢爆發新型肺炎疫情，中國隱瞞早期疫情，又得到世界衛生組織配合，導致沙士二型冠狀病毒在世界大流行，美國更是全球最多確診與死亡病例的國家，特朗普總統因此宣布退出世衛，並強調要追究中國的責任。

美中關係可以說是瀕臨崩潰，特朗普政府4名核心高官，包括白宮國家安全顧問、聯邦司法部長、聯邦調查局長與國務卿，分別就意識形態、經濟事務、間諜情報等多方面，先後發表對華政策的長篇主題演講，從貿易到人權、從香港到南海、從華為到中領館等各項議題，美國都譴責北京，並發出「中國威脅」警訊。

當中以7月23號，國務卿蓬佩奧在尼克遜總統圖書館，發表名為《共產中國與自由世界的未來》的演說最為重要，他指出過去40年同中國的親善打交道政策已失敗，他指責中共獨裁極權忘恩負義，利用尼克遜打開中國門戶的機會，以說謊、欺詐和盜竊手段，而得以邁向富強，威脅自由世界的人民與繁榮。

蓬佩奧說：「事實是我們的政策，與其他自由國家的救回中國失敗的經濟，卻見北京反噬餵食者，我們擁抱中國公民，卻只見中共剝削我們自由開放的社會。」

他因此號召自由世界合力保護自由，令中國必須作出改變，並呼籲世界與中國人一起改變中國共產黨。

蓬佩奧這篇演說，被視為聲討中共的「檄文」，反映美國對華政策的理念發生了根本的改變。



蓬佩奧的智囊余茂春指出，當中涉及的三大理念，第一是美國已經放棄打中國牌，因為認清中共是美國國家安全最大的威脅，第二是放棄自尼克遜以來以「接觸」（Engagement）為中心的策略。

第三點理念是，將中共與中國人民切割，直指中共聲稱代表14億中國人民是個謊言，蓬佩奧說此後美國對「共產中國」要實行「不信任，要查證核實」政策。

而美中對等原則早已成為美國民主共和兩黨的共識，所以當中共在新疆、在香港鎮壓人權時，美國國會兩黨一致通過一個接一個的相關法案，不僅制裁涉事的新疆中共官員、中國企業與機構，也制裁涉及香港區國安法的中港官員，當中包括制裁14名中國人大委員會副委員長，並撤銷香港作為獨立於中國的關稅和旅遊地區的優惠待遇。

特朗普政府也分別以國家安全理由、以保護美國人民的私隱、以保護人權為理由，先後將大批有解放軍背景的中國企業列入「實體名單」，禁止它們購買美國的技術與產品，也禁止美國人民投資在當中一些中國公司，美國也禁制華為、中興、中芯國際等半導體企業，禁制微信與TikTok，關閉駐休斯敦的中領館，將9家中國官媒列為外國社團，限制他們在美國的人員，收緊中國學生、研究生的簽證，以防止中共利用研究生偷竊美國的科技與智慧財產。

從6月到9月，有1千中國公民被驅逐出境，收緊中共黨員及家屬來美的簽證，聯邦政府又對侵犯人權的中國官員實施額外的簽證限制，起訴有解放軍背景的研究員，比如唐娟及其他幾人，因為隱瞞解放軍人員的身份，涉嫌被控簽證欺詐。

根據 《外國公司問責法 》，要不符合美國審計標準的中國企業退市，期限在明年底。

在外交方面，蓬佩奧馬不停蹄走訪亞洲歐洲與中東多個國家，拉攏他們抗衡中國的崛起，並拒絕使用華為的5G設備。

在本月初一次中東視訊會議上，在中國與印度、與澳洲發生衝突，以及日本新任首相上台之際，美日印澳四國外長在東京聚首，組成抗中陣線，與此同時，美國加強在印太地區的軍事力量，正在研究恢復第一艦隊部署在太平洋，印度洋交會之處 而原來部署在印太地區的第七艦隊，也會在台灣海峽巡弋，和在南海巡航。

美軍又同澳洲日本與加拿大在太平洋舉行大型軍事演習，還有美軍偵察機飛近中國海岸線，以及在台灣海峽活動，都反映美國正視中國對亞太地區的巨大軍事威脅。

在美中關係跌至冰點的同時，美台關係就迅速升溫，特朗普上台4年，美國對台軍售11次，國會通過多項對台灣友善的法案，又有聯邦衛生部長、助理國務卿，以及海軍少將先後訪問台灣。

國務卿蓬佩奧甚至表示，台灣一直都不是中國一部份，這些都令美中關係雪上加霜，被視為冷戰或脫鉤。

有分析指，即使拜登上台，都難以走回頭路，因為特朗普的對華政策不但定下方向，也定下框架，而美國有七成以上民意對中國反感。

中國方面對美國也有反制措施，比如制裁某些國防工業的公司，或者制裁幾個美國國會議員與民主機構的人物，限制在中國美國媒體人員，但無法同美國的打擊力度相比。

對於美國的行動，中方一方面指責美國仍然抱著「冷戰思維」，打壓中國，粗暴干預中國內政，中方堅決反對並會反制，「中方堅決反對任何一個國家，根據國內法對中國實體和個人，實施單邊制裁和長臂管轄，中國將堅定維護中國企業和個人的正當合法權益。」

北京又多次指美國不要搬石頭砸自己的腳，但同時也表示反對跟美國脫鉤，北京也聲稱中國將堅定不移奉行「互利共贏的開放政策，加快形成全方位、全領域的、全面開放新格局，與世界各國增進相互了解和信任，共同應對全球性挑戰」。

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