2020年大事回顧：美中關係跌至冰點

今年美國與中國的關係跌至冰點,一起回顧。

踏入2020年,美中關係本來因為達成第一階段的美中貿易協定而有機會改善,但湖北武漢爆發新型肺炎疫情,中國隱瞞早期疫情,又得到世界衛生組織配合,導致沙士二型冠狀病毒在世界大流行,美國更是全球最多確診與死亡病例的國家,特朗普總統因此宣布退出世衛,並強調要追究中國的責任。

美中關係可以說是瀕臨崩潰,特朗普政府4名核心高官,包括白宮國家安全顧問、聯邦司法部長、聯邦調查局長與國務卿,分別就意識形態、經濟事務、間諜情報等多方面,先後發表對華政策的長篇主題演講,從貿易到人權、從香港到南海、從華為到中領館等各項議題,美國都譴責北京,並發出「中國威脅」警訊。

當中以7月23號,國務卿蓬佩奧在尼克遜總統圖書館,發表名為《共產中國與自由世界的未來》的演說最為重要,他指出過去40年同中國的親善打交道政策已失敗,他指責中共獨裁極權忘恩負義,利用尼克遜打開中國門戶的機會,以說謊、欺詐和盜竊手段,而得以邁向富強,威脅自由世界的人民與繁榮。

蓬佩奧說:「事實是我們的政策,與其他自由國家的救回中國失敗的經濟,卻見北京反噬餵食者,我們擁抱中國公民,卻只見中共剝削我們自由開放的社會。」

他因此號召自由世界合力保護自由,令中國必須作出改變,並呼籲世界與中國人一起改變中國共產黨。

蓬佩奧這篇演說,被視為聲討中共的「檄文」,反映美國對華政策的理念發生了根本的改變。



蓬佩奧的智囊余茂春指出,當中涉及的三大理念,第一是美國已經放棄打中國牌,因為認清中共是美國國家安全最大的威脅,第二是放棄自尼克遜以來以「接觸」(Engagement)為中心的策略。

第三點理念是,將中共與中國人民切割,直指中共聲稱代表14億中國人民是個謊言,蓬佩奧說此後美國對「共產中國」要實行「不信任,要查證核實」政策。

而美中對等原則早已成為美國民主共和兩黨的共識,所以當中共在新疆、在香港鎮壓人權時,美國國會兩黨一致通過一個接一個的相關法案,不僅制裁涉事的新疆中共官員、中國企業與機構,也制裁涉及香港區國安法的中港官員,當中包括制裁14名中國人大委員會副委員長,並撤銷香港作為獨立於中國的關稅和旅遊地區的優惠待遇。

特朗普政府也分別以國家安全理由、以保護美國人民的私隱、以保護人權為理由,先後將大批有解放軍背景的中國企業列入「實體名單」,禁止它們購買美國的技術與產品,也禁止美國人民投資在當中一些中國公司,美國也禁制華為、中興、中芯國際等半導體企業,禁制微信與TikTok,關閉駐休斯敦的中領館,將9家中國官媒列為外國社團,限制他們在美國的人員,收緊中國學生、研究生的簽證,以防止中共利用研究生偷竊美國的科技與智慧財產。

從6月到9月,有1千中國公民被驅逐出境,收緊中共黨員及家屬來美的簽證,聯邦政府又對侵犯人權的中國官員實施額外的簽證限制,起訴有解放軍背景的研究員,比如唐娟及其他幾人,因為隱瞞解放軍人員的身份,涉嫌被控簽證欺詐。

根據 《外國公司問責法 》,要不符合美國審計標準的中國企業退市,期限在明年底。

在外交方面,蓬佩奧馬不停蹄走訪亞洲歐洲與中東多個國家,拉攏他們抗衡中國的崛起,並拒絕使用華為的5G設備。

在本月初一次中東視訊會議上,在中國與印度、與澳洲發生衝突,以及日本新任首相上台之際,美日印澳四國外長在東京聚首,組成抗中陣線,與此同時,美國加強在印太地區的軍事力量,正在研究恢復第一艦隊部署在太平洋,印度洋交會之處 而原來部署在印太地區的第七艦隊,也會在台灣海峽巡弋,和在南海巡航。

美軍又同澳洲日本與加拿大在太平洋舉行大型軍事演習,還有美軍偵察機飛近中國海岸線,以及在台灣海峽活動,都反映美國正視中國對亞太地區的巨大軍事威脅。

在美中關係跌至冰點的同時,美台關係就迅速升溫,特朗普上台4年,美國對台軍售11次,國會通過多項對台灣友善的法案,又有聯邦衛生部長、助理國務卿,以及海軍少將先後訪問台灣。

國務卿蓬佩奧甚至表示,台灣一直都不是中國一部份,這些都令美中關係雪上加霜,被視為冷戰或脫鉤。

有分析指,即使拜登上台,都難以走回頭路,因為特朗普的對華政策不但定下方向,也定下框架,而美國有七成以上民意對中國反感。

中國方面對美國也有反制措施,比如制裁某些國防工業的公司,或者制裁幾個美國國會議員與民主機構的人物,限制在中國美國媒體人員,但無法同美國的打擊力度相比。

對於美國的行動,中方一方面指責美國仍然抱著「冷戰思維」,打壓中國,粗暴干預中國內政,中方堅決反對並會反制,「中方堅決反對任何一個國家,根據國內法對中國實體和個人,實施單邊制裁和長臂管轄,中國將堅定維護中國企業和個人的正當合法權益。」

北京又多次指美國不要搬石頭砸自己的腳,但同時也表示反對跟美國脫鉤,北京也聲稱中國將堅定不移奉行「互利共贏的開放政策,加快形成全方位、全領域的、全面開放新格局,與世界各國增進相互了解和信任,共同應對全球性挑戰」。

