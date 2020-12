參院共和黨領袖阻撓2千元派錢法案過關

【KTSF 張麗月報導】

疫情紓困法案得到特朗普總統簽署生效之後,財長Steve Mnuchin表示,個人派錢600元最快可以在周二晚收到,另外,國會參議院共和黨領袖麥康尼阻擋派錢2千元的議案,法案最終是否能夠在參議院過關,仍然是未知數。

特朗普要求加碼派錢到2千元的法案,在眾議院表決通過之後,現時轉到參議院審議,得到民主黨人一致同意,民主黨人催促參議院共和黨領袖麥康尼,盡快提交參議院全院表決,但麥康尼周二拒絕接受這項法案。

麥康尼指,特朗普除了認為派錢600元嫌少之外,特朗普還呼籲更嚴格查證今年的大選結果,以及剔除對大型科技公司的刑責保護。

麥康尼表示,特朗普提出這三項是重要議題,日後會聚焦優先談論,但就沒有提供進一步細節。

他指出,將這三大議題放入一個法案裡面,可能會贏得部份共和黨人的支持,但也可能會失去民主黨人的支持,因此這項派錢動議最終是否能夠在共和黨控制的參議院全院過關,有難度,仍然是不確定。

麥康尼已經將一項法案放入參議院的議程上,當中包含派錢2千元,以及廢除科技企業的刑責保護,並且成立兩黨的選舉委員會。

但民主黨領袖舒默認為,法案不大可能在眾議院通過。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。