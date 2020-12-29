參院共和黨領袖阻撓2千元派錢法案過關

【KTSF 張麗月報導】

疫情紓困法案得到特朗普總統簽署生效之後，財長Steve Mnuchin表示，個人派錢600元最快可以在周二晚收到，另外，國會參議院共和黨領袖麥康尼阻擋派錢2千元的議案，法案最終是否能夠在參議院過關，仍然是未知數。

特朗普要求加碼派錢到2千元的法案，在眾議院表決通過之後，現時轉到參議院審議，得到民主黨人一致同意，民主黨人催促參議院共和黨領袖麥康尼，盡快提交參議院全院表決，但麥康尼周二拒絕接受這項法案。

麥康尼指，特朗普除了認為派錢600元嫌少之外，特朗普還呼籲更嚴格查證今年的大選結果，以及剔除對大型科技公司的刑責保護。

麥康尼表示，特朗普提出這三項是重要議題，日後會聚焦優先談論，但就沒有提供進一步細節。

他指出，將這三大議題放入一個法案裡面，可能會贏得部份共和黨人的支持，但也可能會失去民主黨人的支持，因此這項派錢動議最終是否能夠在共和黨控制的參議院全院過關，有難度，仍然是不確定。

麥康尼已經將一項法案放入參議院的議程上，當中包含派錢2千元，以及廢除科技企業的刑責保護，並且成立兩黨的選舉委員會。

但民主黨領袖舒默認為，法案不大可能在眾議院通過。

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