紓困方案將派錢600元 哪些人符合資格

【KTSF 吳倩妤報導】

總統特朗普在週末簽署了9千億美元的新一輪疫情紓困法案，以避免政府關閉，法案會撥款3千億元給商業貸款計劃，並援助有需要的人，包括繼續兩項保障租客的條款，又發放每週300元的失業紓困金至3月14號，以及直接派錢600元給符合條件的個人，哪些人合資格？何時收到錢？

新一輪的紓困方案，涉及派錢600元的部分是，去年可課稅收入經過調整後在75,000元以下的個人可獲派600元，夫婦在去年收入15萬可獲派1200元，每名受養人可得600。

如此計算，合資格的一家四口總共可得2,400元，去年收入在75,000元至87,000元之間的個人，可獲派錢的數額將按收入遞減，比如去年收入是76,000元，可獲派550元，收入8萬元可獲派350元，收入85,000元的個人可獲派100元，夫婦就以個人派錢額乘以2，有受養人的就每人加600元。

至於去年收入超過87,000元就沒得派，財長上週表示會盡快執行新一輪的派錢計劃，民眾最快在本週內開始收到錢。

雖然目前的法案預計直接派錢600元，但特朗普要求加碼派2千元，共和黨領導層拒絕他這項要求，但民主黨人就支持，聯邦眾議院議長普洛西將派錢2千元的議案獨立處理，周一在眾議院表決過關，參議院是否批准就有待觀察。

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