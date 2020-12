紓困方案將派錢600元 哪些人符合資格

【KTSF 吳倩妤報導】

總統特朗普在週末簽署了9千億美元的新一輪疫情紓困法案,以避免政府關閉,法案會撥款3千億元給商業貸款計劃,並援助有需要的人,包括繼續兩項保障租客的條款,又發放每週300元的失業紓困金至3月14號,以及直接派錢600元給符合條件的個人,哪些人合資格?何時收到錢?

新一輪的紓困方案,涉及派錢600元的部分是,去年可課稅收入經過調整後在75,000元以下的個人可獲派600元,夫婦在去年收入15萬可獲派1200元,每名受養人可得600。

如此計算,合資格的一家四口總共可得2,400元,去年收入在75,000元至87,000元之間的個人,可獲派錢的數額將按收入遞減,比如去年收入是76,000元,可獲派550元,收入8萬元可獲派350元,收入85,000元的個人可獲派100元,夫婦就以個人派錢額乘以2,有受養人的就每人加600元。

至於去年收入超過87,000元就沒得派,財長上週表示會盡快執行新一輪的派錢計劃,民眾最快在本週內開始收到錢。

雖然目前的法案預計直接派錢600元,但特朗普要求加碼派2千元,共和黨領導層拒絕他這項要求,但民主黨人就支持,聯邦眾議院議長普洛西將派錢2千元的議案獨立處理,周一在眾議院表決過關,參議院是否批准就有待觀察。

