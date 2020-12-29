舊金山聖誕節長周末發生多宗劫案（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）過去的聖誕節長周末發生了多宗與汽車有關的罪案，其中有事主在自己的汽車內遇劫。

警方表示，12月23日上星期三清晨近5時，鄰近Marina區的Lombard街1500號路段，32歲的亞裔男事主當時坐在自己的汽車內，突然一名非洲裔男子打破汽車的車窗，匪徒偷走事主的手提電腦、平板電腦、相機、手機及外套等，然後逃走。

在平安夜下午約4時15分，51歲亞裔男事主在Monterey大道1200號路段泊車，當他從車上出來時，兩名年約20歲的拉美裔男子接近他，其中一名匪徒用槍指嚇事主，另一名匪徒將事主制服在地上，然後打破事主坐駕的車窗，搶走一隻手錶。

警方表示，事主受了傷，但沒有生命危險，兩名匪徒然後開著一輛Sedan汽車逃走。

另外，在聖誕節當日，舊金山最少發生3宗劫車案，其中兩宗在灣景區。

警方表示，上星期五晚上近7時半在3街夾Evans街，一名非裔男子用槍指向事主，並趁機搶走事主的汽車及現金，然後逃走。

大約個半小時後，一名拉美裔男子在Cow Hollow社區Greenwich街2200號路段用槍指嚇事主，並劫走他的汽車。

有以上案件資料的人士，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

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