舊金山聖誕節長周末發生多宗劫案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)過去的聖誕節長周末發生了多宗與汽車有關的罪案,其中有事主在自己的汽車內遇劫。

警方表示,12月23日上星期三清晨近5時,鄰近Marina區的Lombard街1500號路段,32歲的亞裔男事主當時坐在自己的汽車內,突然一名非洲裔男子打破汽車的車窗,匪徒偷走事主的手提電腦、平板電腦、相機、手機及外套等,然後逃走。

在平安夜下午約4時15分,51歲亞裔男事主在Monterey大道1200號路段泊車,當他從車上出來時,兩名年約20歲的拉美裔男子接近他,其中一名匪徒用槍指嚇事主,另一名匪徒將事主制服在地上,然後打破事主坐駕的車窗,搶走一隻手錶。

警方表示,事主受了傷,但沒有生命危險,兩名匪徒然後開著一輛Sedan汽車逃走。

另外,在聖誕節當日,舊金山最少發生3宗劫車案,其中兩宗在灣景區。

警方表示,上星期五晚上近7時半在3街夾Evans街,一名非裔男子用槍指向事主,並趁機搶走事主的汽車及現金,然後逃走。

大約個半小時後,一名拉美裔男子在Cow Hollow社區Greenwich街2200號路段用槍指嚇事主,並劫走他的汽車。

有以上案件資料的人士,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

