【KTSF】

加州彩票局表示,上週六開出的Super Lotto Plus 1,800萬元頭獎獎金已經有了得主,頭獎彩票是在聖荷西售出。

位於聖荷西市Monterey Highway 2400號的Cafe Paradise售出頭獎彩票,一人獨得,商家也會分得9萬元獎金。

開出的頭彩號碼是6、32、19、4、16,Mega號碼是2。

