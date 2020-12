【KTSF 古琳嘉報導】

歲末年終,奧克蘭市警局周一在臉書上發布最新的罪案數據,在12月21日至27日的這一週,沒有人因為暴力罪案而喪命,不過當局偵測到的槍響案例則有50宗,比去年同期暴增80%。

警方更通報,今年以來,跟槍枝有關的攻擊案件增長71%。

另外,警方今年找到和收回上千支跟罪案有關的槍枝武器,增長45%。

警方呼籲民眾團結一致,終止社區內的暴力,民眾發現任何動靜都要通報警方,並鼓勵居民和商家裝設監視錄影和防盜設備,不僅可以遏止罪案發生,也有助警方調查罪案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。