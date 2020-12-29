專家教大家如何定出有利身心健康的新年願望

【KTSF 黃恩光報導】

到了一年的終結，大家會不會為2021年許下新年志願呢？也許今年許願之前，需要先調整一下自己的思維，才去定出有利身心健康的新年願望。

當迎接2020年的時候，有誰預料到這一年竟然發生這麼多天翻地覆的事情，心理學家指出，走出2020年的時候，大家已經背負許多的壓力，所以踏進2021年的時候，適宜放鬆一點，避免定出太高的目標，以致難以達成，而令自己沮喪，專家提出幾個原則。

心理學家Sophie Lazarus說：「留意值得感恩的人與事，好像家人、 朋友 、健康，甚至是冬季陰沉之中出現的陽光燦爛日子，然後就是把電話電腦收起來，集中你正在做的事情，讓你的頭腦休息一下，集中在活在當下，讓我們從眾多思慮困擾中釋放出來。」

同時也對自己仁慈一些，就好像我們如何對所愛的人一樣，新的一年，我們的志願可能就是立志，讓自己有休息的機會。

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