專家教大家如何定出有利身心健康的新年願望

【KTSF 黃恩光報導】

到了一年的終結,大家會不會為2021年許下新年志願呢?也許今年許願之前,需要先調整一下自己的思維,才去定出有利身心健康的新年願望。

當迎接2020年的時候,有誰預料到這一年竟然發生這麼多天翻地覆的事情,心理學家指出,走出2020年的時候,大家已經背負許多的壓力,所以踏進2021年的時候,適宜放鬆一點,避免定出太高的目標,以致難以達成,而令自己沮喪,專家提出幾個原則。

心理學家Sophie Lazarus說:「留意值得感恩的人與事,好像家人、 朋友 、健康,甚至是冬季陰沉之中出現的陽光燦爛日子,然後就是把電話電腦收起來,集中你正在做的事情,讓你的頭腦休息一下,集中在活在當下,讓我們從眾多思慮困擾中釋放出來。」

同時也對自己仁慈一些,就好像我們如何對所愛的人一樣,新的一年,我們的志願可能就是立志,讓自己有休息的機會。

