特朗普否決國防授權法遭眾議院推翻

【有線新聞】

特朗普總統否決《國防授權法》的決定被眾議院投票推翻,將交由共和黨控制的參議院表決,可能成為首項在特朗普反對下仍然成功立法的法案。

支持推翻特朗普否決的包括過百名共和黨眾議員,大部分人都維持了原本支持法案的投票立場。

特朗普上周批評法案是向中國、俄羅斯送禮,又不滿無撤銷社交平台免責權,條款涉及更改軍事基地名稱,影響海外撤軍等,否決總值7400億美元的《國防授權法》。

由共和黨控制的參議院預料本周內開會,就特朗普的決定表決。

參議院早前亦已大比數通過法案,票數遠超3分2的否決門檻,共和黨參議員會否改變投票意向成為關鍵。

但獨立參議員桑德斯揚言,會將推翻總統否決的投票拖延至元旦假期,要求共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈爾先將眾議院周一通過、提高紓困方案派錢金額的法案,提上參議院表決議程,力爭在新年前通過派錢措施。

全民派錢金額由600美元增加至特朗普要求的2千美元,獲絕大多數民主黨議員支持。但不少共和黨人有異議,法案在參議院的闖關之路仍有變數。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。