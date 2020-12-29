特朗普否決國防授權法遭眾議院推翻

【有線新聞】

特朗普總統否決《國防授權法》的決定被眾議院投票推翻，將交由共和黨控制的參議院表決，可能成為首項在特朗普反對下仍然成功立法的法案。

支持推翻特朗普否決的包括過百名共和黨眾議員，大部分人都維持了原本支持法案的投票立場。

特朗普上周批評法案是向中國、俄羅斯送禮，又不滿無撤銷社交平台免責權，條款涉及更改軍事基地名稱，影響海外撤軍等，否決總值7400億美元的《國防授權法》。

由共和黨控制的參議院預料本周內開會，就特朗普的決定表決。

參議院早前亦已大比數通過法案，票數遠超3分2的否決門檻，共和黨參議員會否改變投票意向成為關鍵。

但獨立參議員桑德斯揚言，會將推翻總統否決的投票拖延至元旦假期，要求共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈爾先將眾議院周一通過、提高紓困方案派錢金額的法案，提上參議院表決議程，力爭在新年前通過派錢措施。

全民派錢金額由600美元增加至特朗普要求的2千美元，獲絕大多數民主黨議員支持。但不少共和黨人有異議，法案在參議院的闖關之路仍有變數。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。