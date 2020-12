德國有8人被注射5倍劑量疫苗 半數現流感症狀送院

【有線新聞】

德國有8人接種輝瑞疫苗時被注射5倍劑量,其中4人有流感徵狀送院觀察,暫時沒有嚴重反應,當局指是人為錯誤。而早前德國一批疫苗運送期間儲存溫度超出上限,當局決定不會使用。

在德國獲優先接種疫苗的長者、療養院友及員工當中,有7女1男被注射過量疫苗。他們是東北部城鎮施特拉爾松德一間護養中心的員工,年齡介乎38到54歲。

周日接種輝瑞疫苗時被錯誤注射5倍劑量,其中4人出現輕微流感症狀,暫時沒其他嚴重反應,已送院觀察。另外4人則被送回家中。

當地官員表示非常遺憾,已即時通知該8人,希望他們沒有嚴重副作用,並指今次是人為錯誤的個別事件,但沒詳細解釋。

輝瑞與BioNTech共同研製的疫苗,每瓶需經稀釋分為五劑使用。德國有關官員引述BioNTech在試驗階段,曾為測試者注射加大劑量疫苗,沒有引致嚴重副作用。

至於德國南部巴伐利亞州,早前發現1000支疫苗在運送過程中儲存溫度高過規定上限。即使BioNTech向州政府表示,該批疫苗可能無問題,但當局認為不足以釋除疑慮,決定不會使用該批疫苗,以免影響公眾接種疫苗的信心。

