全國新症率加州最高 南加州疫情未緩和（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州周一多3.3萬宗新症,總個案215萬多宗,另外多64人死亡,7日平均日增230人死亡,加州現時是全國新症率最高的州份,每十萬人當中每日新增97宗新症。

州長紐森表示,除了南加州之外,其他地區的新型肺炎入院病人人數升幅開始放緩,但在南加州,尤其洛杉磯縣、San Bernardino縣、Riverside縣的入院人數繼續上升,洛杉磯縣過去幾星期每日新增1.2至1.5萬宗新症,上星期有近96%醫院要將病人分流到其他醫院治理。

過去兩星期,加州醫院ICU深切治療部病人增加了37%,另外自從10月起,65%入ICU的人數,以及八成的死亡患者,都是年過61歲的長者。

加州公共衛生局長Mark Ghaly預期1月中醫院的負苛會增加。

Ghaly說:「我們好肯定在1月中,是新一年中醫院負苛艱難時間。本週和下週的病人累積起來,衝擊急症室、醫院和ICU病床。」

在疫苗分發方面,紐森指會同1,200多間CVS和Walgreens藥房合作,分發疫苗給4萬幾間長期護理中心。

截至星期六,全加州已為超過26萬名前線醫護人員接種了Pfizer或Moderna的疫苗,他又公佈下一階段1B,將會分發疫苗給年過75歲長者、在教育和托兒所職員、緊急服務員工、食品業及農業工人等,紐森又表示,會嚴懲違反疫苗分發次序的醫院。

紐森說:「我講清楚,如果你打尖接種疫苗,將會受到處分,可能會失去牌照,並影響聲譽。」

加州預料本星期會收到176萬劑來自Pfizer和Moderna的疫苗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。