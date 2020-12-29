全國新症率加州最高 南加州疫情未緩和（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

加州周一多3.3萬宗新症，總個案215萬多宗，另外多64人死亡，7日平均日增230人死亡，加州現時是全國新症率最高的州份，每十萬人當中每日新增97宗新症。

州長紐森表示，除了南加州之外，其他地區的新型肺炎入院病人人數升幅開始放緩，但在南加州，尤其洛杉磯縣、San Bernardino縣、Riverside縣的入院人數繼續上升，洛杉磯縣過去幾星期每日新增1.2至1.5萬宗新症，上星期有近96%醫院要將病人分流到其他醫院治理。

過去兩星期，加州醫院ICU深切治療部病人增加了37%，另外自從10月起，65%入ICU的人數，以及八成的死亡患者，都是年過61歲的長者。

加州公共衛生局長Mark Ghaly預期1月中醫院的負苛會增加。

Ghaly說：「我們好肯定在1月中，是新一年中醫院負苛艱難時間。本週和下週的病人累積起來，衝擊急症室、醫院和ICU病床。」

在疫苗分發方面，紐森指會同1,200多間CVS和Walgreens藥房合作，分發疫苗給4萬幾間長期護理中心。

截至星期六，全加州已為超過26萬名前線醫護人員接種了Pfizer或Moderna的疫苗，他又公佈下一階段1B，將會分發疫苗給年過75歲長者、在教育和托兒所職員、緊急服務員工、食品業及農業工人等，紐森又表示，會嚴懲違反疫苗分發次序的醫院。

紐森說：「我講清楚，如果你打尖接種疫苗，將會受到處分，可能會失去牌照，並影響聲譽。」

加州預料本星期會收到176萬劑來自Pfizer和Moderna的疫苗。

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