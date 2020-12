美國疫情下經濟重創 拉斯維加斯有酒店要停業

【KTSF 馮政浩報導】

周一距離美國出現第一宗新型肺炎已經有340日,但疫情依然令人沮喪,經濟也蒙受重大打擊,拉斯維加斯的Mirage酒店下星期就要停業,不過飛機航運依然,周日更是疫情爆發以來,最多人次經過機場安檢查站。

根據Johns Hopkins大學統計數字,到周一為止,美國累計超過1900萬人感染,當中有33萬3千多人死亡,周日單日增加15萬多宗確診,多了1,209人死亡。

疫情大大打擊美國經濟,焦點歌舞昇平的拉斯維加斯設施一路萎縮,老牌酒店Mirage在感恩節之後,已經將每星期中段的酒店業務暫停,而最新措施就連Mirage的賭場、餐廳,以及其它吸引遊客設施,也會由每星期一中午到星期五中午停止,直至明年2月。

其它在星期中段停業的酒店也包括Encore at Wynn、Palazzo、Park MGM。即是以前的Monte Carlo酒店、Mandalay Bay、Planet Hollywood休閒酒店及賭場、The Linq Hotel酒店和Rio全套房酒店及賭場

雖然旅遊景點數目大減,但仍然有人乘坐飛機來來去去,根據聯邦運輸安全局(TSA),在剛過去的星期日,有128萬5千人通過機場的安檢站,是自從3月15日疫情轉趨嚴峻以來最高,亦打破上星期三創下的紀錄。

不過數字只是去年同期的一半,顯示畢竟也有人聽從衛生專家指示,留在家中避免染疫。

