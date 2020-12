加州健保交易平台呼籲大家盡快投保（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州疫情嚴峻,但估計超過120萬合資格的加州居民沒有醫療保險,加州健保交易平台Covered California呼籲還沒有健保的人士盡快投保。

投保加州Covered California表示,全州約有120萬名居民,有資格申請健保的同時,還可以獲得財務津貼,或可以申請Medi-Cal加州低收入人士醫療保險,不過這120萬人仍然未申請醫療保險,其中包括大約12萬名灣區居民,以及全州89,000名亞裔居民。

透過投保加州購買健保的人士,必須是合法居民,可上網CoveredCA.com,揀選適合自己的健保計劃,和查看自己是否符合獲得財務津貼的資格。

如果想1月1號保險生效,必須最遲本月30號,即是本星期三辦妥投保手續,以及繳交首期保費。

投保加州指出,大部分成功投保的人士,包括中等收入人士,都獲得不同程度的政府財務補助。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。