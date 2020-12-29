舊金山華埠9組織向市長發信促撥款援助小商業（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）華埠9個社區組織向市長布里德發聯署信，要求市府撥款拯救華埠的小商業，雙方上星期首度舉行會議，市府表示正研究各種的援助方案。

華盛頓茶餐廳在華埠開業了25年，在疫情前，是不少街坊及遊客「吃個包 嘆杯茶」的落腳點之一。

不過這場疫症重創了華盛頓的生意，老闆熊可慈表示，當市府准許戶外用餐時，吸引不少老顧客回來光顧，生意才慢慢有了起色，但現在所有堂食都禁止了，單靠外賣，根本入不敷支。

華盛頓茶餐廳老闆熊可慈（Chelsea Hung）說：「當室內及戶外用餐都准許時，我們重新請回一些員工，一個月後，所有堂食都禁止了，然後我們又要遣散員工，很難去經營，規矩每星期都改。」

熊可慈表示，疫情爆發後，餐廳的收入減少超過一半，餐廳亦至少申請了15個資助小商業的計劃，但只有兩個有回音，當中一個的資助仍未收到。

幸好餐廳參加了市府資助的送餐計劃SF New Deal，至少保住基本收入，但這份送餐合約暫定到1月完結，熊可慈希望市府可以出手拯救華埠的小商業。

熊可慈說：「我們不想結業，我們仍想堅持，看看未來怎樣，我們已經有25年歷史，未想放棄，但現在要生存，越來越艱難了。」

聽到小商業求救的聲音，華埠9間社區組織兩星期前向市長布里德發聯署信，要求布里德撥出約1100萬拯救華埠，包括建立一個530萬的華埠基金，幫小商業支付員工薪金，減輕商戶的負擔，並投資多420萬到不同的送餐計劃，資助餐廳向散房戶送餐，最後是成立一個兩百萬的華埠文化、歷史、旅遊業復甦及發展的基金，在疫情完結後刺激華埠的旅遊業。

中華總會館主席團成員李殿邦（Ding Lee）說：「獵人角Mission區他們都得到很大撥款，都維持他們的運作，還有保持商業的營運，我們華埠來說就覺得，好像是被她遺忘的一個地區，我們的商家都在掙扎求存，似乎我們疫情的感染率是全市最低，但似乎市長覺得我們不需要理會，這是錯誤的。」

市長布里德早前宣布，向受疫情影響最大的拉美裔社區撥出2800萬提供食物、就業及小商業援助等，社區組織就希望華埠都能獲得同等的待遇。

市長布里德上星期已經與多個華埠社區組織的代表開了會，消息指市長在會上只提及一些現有針對華埠的撥款項目，但就沒有答應會否額外撥款去拯救華埠的經濟。

消息指，布里德提到市府每年都撥款給華埠，舉辦音樂節及Halloween活動等，這些都是宣傳華埠的方案，但布里德就未有提及有甚麼及時的辦法去解救華埠。

美化華埠協會勞微笑（Lily Lo）說：「他們都有計劃去幫華埠，但要看怎樣幫，會繼續開會。」

市長辦公室向本台表示，上星期的會議非常有建設性，讓市府明白社區的需求，市府現正評估各種支持華埠小商業的援助方案，會一直與社區保持聯繫，期望本來幾星期會有更多消息公布。

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