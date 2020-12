舊金山華埠9組織向市長發信促撥款援助小商業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)華埠9個社區組織向市長布里德發聯署信,要求市府撥款拯救華埠的小商業,雙方上星期首度舉行會議,市府表示正研究各種的援助方案。

華盛頓茶餐廳在華埠開業了25年,在疫情前,是不少街坊及遊客「吃個包 嘆杯茶」的落腳點之一。

不過這場疫症重創了華盛頓的生意,老闆熊可慈表示,當市府准許戶外用餐時,吸引不少老顧客回來光顧,生意才慢慢有了起色,但現在所有堂食都禁止了,單靠外賣,根本入不敷支。

華盛頓茶餐廳老闆熊可慈(Chelsea Hung)說:「當室內及戶外用餐都准許時,我們重新請回一些員工,一個月後,所有堂食都禁止了,然後我們又要遣散員工,很難去經營,規矩每星期都改。」

熊可慈表示,疫情爆發後,餐廳的收入減少超過一半,餐廳亦至少申請了15個資助小商業的計劃,但只有兩個有回音,當中一個的資助仍未收到。

幸好餐廳參加了市府資助的送餐計劃SF New Deal,至少保住基本收入,但這份送餐合約暫定到1月完結,熊可慈希望市府可以出手拯救華埠的小商業。

熊可慈說:「我們不想結業,我們仍想堅持,看看未來怎樣,我們已經有25年歷史,未想放棄,但現在要生存,越來越艱難了。」

聽到小商業求救的聲音,華埠9間社區組織兩星期前向市長布里德發聯署信,要求布里德撥出約1100萬拯救華埠,包括建立一個530萬的華埠基金,幫小商業支付員工薪金,減輕商戶的負擔,並投資多420萬到不同的送餐計劃,資助餐廳向散房戶送餐,最後是成立一個兩百萬的華埠文化、歷史、旅遊業復甦及發展的基金,在疫情完結後刺激華埠的旅遊業。

中華總會館主席團成員李殿邦(Ding Lee)說:「獵人角Mission區他們都得到很大撥款,都維持他們的運作,還有保持商業的營運,我們華埠來說就覺得,好像是被她遺忘的一個地區,我們的商家都在掙扎求存,似乎我們疫情的感染率是全市最低,但似乎市長覺得我們不需要理會,這是錯誤的。」

市長布里德早前宣布,向受疫情影響最大的拉美裔社區撥出2800萬提供食物、就業及小商業援助等,社區組織就希望華埠都能獲得同等的待遇。

市長布里德上星期已經與多個華埠社區組織的代表開了會,消息指市長在會上只提及一些現有針對華埠的撥款項目,但就沒有答應會否額外撥款去拯救華埠的經濟。

消息指,布里德提到市府每年都撥款給華埠,舉辦音樂節及Halloween活動等,這些都是宣傳華埠的方案,但布里德就未有提及有甚麼及時的辦法去解救華埠。

美化華埠協會勞微笑(Lily Lo)說:「他們都有計劃去幫華埠,但要看怎樣幫,會繼續開會。」

市長辦公室向本台表示,上星期的會議非常有建設性,讓市府明白社區的需求,市府現正評估各種支持華埠小商業的援助方案,會一直與社區保持聯繫,期望本來幾星期會有更多消息公布。

