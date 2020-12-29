加州推出5億元小商業援助金 12月30日起受理申請（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統簽署的聯邦紓困法案，包括2380億元第三輪薪資保障計畫PPP，不過計劃詳情尚未公布，另一方面，加州斥資5億美元為受疫情影響的小商業提供最高2萬5千元免還的援助金，申請作業將從本週三開始，要如何申請呢？

加州州長紐森推出的5億元小商業救助基金，跟聯邦紓困計畫沒有關聯，一共會分成兩輪發放，而且要透過專門的網站careliefgrant.com提交申請。

亞裔輔鄰社（Asian Inc.）代表黃文傑說：「這個是一個不用還的援助基金，這個是加州政府自己撥出來的錢，他主要是給加州的小商業，每個小商業就看你做的是甚麼生意，還有你每年的收入怎麼樣，你可以申請到2萬5千塊，免還的。」

申請資格方面，必須是合法經營的小商業，並提供2019年或2018年稅表，有營業收入限制。

黃文傑說：「它的資格是小商業每年的收入一千塊以上，一直到250萬之間都可以，然後是自僱人士也可以，你是S Corporation，或者C Corporation 都可以。」

如果在疫情中不幸倒閉的商業就無法受惠，但受居家令影響，暫時關門的商業則都可以申請。

黃文傑說：「比方說，現在政府要某一些小商業關門，要是這個原因的話，他們是可以申請，可是他們一定要還有，當然要提出證明，他還有商業執照，他還有計畫，經濟重開以後，他們還會繼續地去做生意。」

第一輪申請從12月30日早上8點開始，到1月8日晚上11時59分截止，第二輪則尚未宣布，要看第一輪的申請狀況而定。

亞裔輔鄰社建議大家先上網了解情況，屆時開放申請後就盡快提交。

本週二亞裔輔鄰社將在中午11時至12時半舉行中文Zoom視訊座談，專門講解這項計畫，詳情可聯繫黃文傑，電郵：[email protected]，電話：(650) 416-1638。

至於新一輪聯邦紓困法案，也包含第三輪薪資保障計畫，PPP將有2380億元，提供受疫情影響的小商業申請，一旦計畫詳情出台，亞裔輔鄰社也會再度幫助合資格的商家申請。

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