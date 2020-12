加州推出5億元小商業援助金 12月30日起受理申請（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統簽署的聯邦紓困法案,包括2380億元第三輪薪資保障計畫PPP,不過計劃詳情尚未公布,另一方面,加州斥資5億美元為受疫情影響的小商業提供最高2萬5千元免還的援助金,申請作業將從本週三開始,要如何申請呢?

加州州長紐森推出的5億元小商業救助基金,跟聯邦紓困計畫沒有關聯,一共會分成兩輪發放,而且要透過專門的網站careliefgrant.com提交申請。

亞裔輔鄰社(Asian Inc.)代表黃文傑說:「這個是一個不用還的援助基金,這個是加州政府自己撥出來的錢,他主要是給加州的小商業,每個小商業就看你做的是甚麼生意,還有你每年的收入怎麼樣,你可以申請到2萬5千塊,免還的。」

申請資格方面,必須是合法經營的小商業,並提供2019年或2018年稅表,有營業收入限制。

黃文傑說:「它的資格是小商業每年的收入一千塊以上,一直到250萬之間都可以,然後是自僱人士也可以,你是S Corporation,或者C Corporation 都可以。」

如果在疫情中不幸倒閉的商業就無法受惠,但受居家令影響,暫時關門的商業則都可以申請。

黃文傑說:「比方說,現在政府要某一些小商業關門,要是這個原因的話,他們是可以申請,可是他們一定要還有,當然要提出證明,他還有商業執照,他還有計畫,經濟重開以後,他們還會繼續地去做生意。」

第一輪申請從12月30日早上8點開始,到1月8日晚上11時59分截止,第二輪則尚未宣布,要看第一輪的申請狀況而定。

亞裔輔鄰社建議大家先上網了解情況,屆時開放申請後就盡快提交。

本週二亞裔輔鄰社將在中午11時至12時半舉行中文Zoom視訊座談,專門講解這項計畫,詳情可聯繫黃文傑,電郵:[email protected],電話:(650) 416-1638。

至於新一輪聯邦紓困法案,也包含第三輪薪資保障計畫,PPP將有2380億元,提供受疫情影響的小商業申請,一旦計畫詳情出台,亞裔輔鄰社也會再度幫助合資格的商家申請。

