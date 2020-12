【KTSF 郭柟報導】

灣區總累計有24萬多宗確診,2,400多人死亡,灣區醫院的深切治療部病床可使用數目下跌至9.5%。

灣區醫院的總入院人數升至480宗,不過7日平均每日新增3,900宗新症,比起上星期有下跌。

灣區疫情最嚴重的Santa Clara縣周一新增1,715宗新症,再破單日新高,總個案達6萬6270宗,652人死亡,669人住院人數,Gilory市市長再三呼籲民眾,出街戴口罩和保持社交距離。

另外,雖然今年搭飛機出遊旅客比去年大減八成,但是仍然有大批民眾從節日假期週末落機返回灣區,舊金山和東灣Alameda縣的檢測站周一都多人排隊,做假期後的檢測,衛生官員都呼籲有去過跟親友聚會的人請去做檢測。

