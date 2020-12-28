2020年大事回顧：舊金山華人社區大事回顧

【KTSF 陳嘉琪報導】

除了疫情外，灣區今年亦發生過不少大事，帶大家回顧一下。

自疫情爆發以來，越來越多亞裔報告遭遇歧視，全國性亞裔社區組織Stop AAPI Hate於是成立網上平台，讓亞裔民眾匯報疑似歧視事件，至今加州有超過1,100宗報告，約300宗發生在舊金山（三藩市）。

今年2月份，一名靠拾荒維生的華裔長者，在舊金山灣景區Osceola Lane拾荒時，被一群非洲裔人士包圍，其中一名非洲裔男子不斷用粗口辱罵事主，並一度用類似掃把的物體三度打向事主，更有人說了一句「I hate Asians」（我討厭亞裔），並不斷趕事主離開，事件引發社區熱烈關注。

警方其後拘捕懷疑涉案的人，不過地檢處表示，在事主的同意下，決定以感化取代起訴。

今年7月，紐約一名89歲的華裔婆婆在街上步行時，無故被人掌摑，然後再被人點火燒衫，紐約兩名華裔藝人余嘉豪（China Mac）及范慶鴻（William Lex Ham）於是發起名為「They can’t burn us all」，「我們燒不盡」的全國運動，反對任何針對亞裔的歧視，9月底在舊金山舉行聲援亞裔的集會。

動工近10年的舊金山中央地鐵工程又要再延遲完工，交通局表示，受到疫情的影響，有工人確診，以及施工原料無法準時運送，完工日期由今年年底推遲到明年春季，並需要約一年時間試車，預計正式通車日期是2022年春季。

去年5月，華裔男子甄仲民（Benedict Ching）在舊金山Outer Mission的家中，懷疑被女兒Stephanie Ching及女婿Douglas Lomas殺害及肢解，地檢處表示沒有足夠證據控告二人謀殺罪，改控死者女婿誤殺罪，死者女兒非法處理屍體罪。

控方並與兩名被告達成認罪協議，Lomas判監6年，Stephanie Ching判監3年，緩刑3年，現在已經出獄，死者甄仲民的家人，表明對判刑不滿。

今年5月初，19歲的華裔青年Kelvin Chew在家中利用Zoom上完課後，走到街上休息一下，呼吸新鮮空氣時，在舊金山訪谷區Felton街夾Colby街遇到兩個企圖搶劫他的賊人，賊人期間開槍，打死Kelvin。

警方在後來在社區居民協助下，辨認出兩名青年疑犯，亞太裔男子Fagamalama Pasene和非洲裔男子Zion Young，他們被控謀殺和搶劫。

80歲的華裔婆婆Yu Qin Sun，今年6月17日在舊金山列治文區一間民宅，懷疑被室友，60歲男子Min Jian Guan利用棒球棍打死，死者的屍體還有被燒過的痕跡。

法庭文件顯示，死者過往曾多次向業主投訴被疑犯騷擾。

舊金山前工務局局長Mohammed Nuru，涉嫌貪污及企圖行賄等控罪，今年年初被聯邦調查局FBI拘捕，案件牽連甚廣。

FBI今年6月拘捕舊金山中華總商會前會長黃永樂，指他與Nuru及其他市府官員涉嫌透過賄賂及隱瞞訊息等進行欺詐，涉及金錢達100萬元。

黃永樂亦被控從2008年起，涉嫌與Nuru串謀洗黑錢罪，司法部後來宣布黃永樂已經與控方達成認罪協議。

華裔商人江菀珊（Florence Kong）10月亦被FBI落案起訴，她涉嫌賄賂公職人員，以及向FBI探員說謊，司法部指，她承認以上兩項控罪。

舊金山水利局總經理Harlan Kelly在12月初被控聯邦電匯欺詐罪，控罪指58歲的Kelly涉嫌和商人黃永樂進行貪污賄賂計劃，Kelly已經辭職，他的太太、舊金山行政官Naomi Kelly以照顧家庭為由，正休假當中。

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