2020年大事回顧：舊金山華人社區大事回顧

除了疫情外,灣區今年亦發生過不少大事,帶大家回顧一下。

自疫情爆發以來,越來越多亞裔報告遭遇歧視,全國性亞裔社區組織Stop AAPI Hate於是成立網上平台,讓亞裔民眾匯報疑似歧視事件,至今加州有超過1,100宗報告,約300宗發生在舊金山(三藩市)。

今年2月份,一名靠拾荒維生的華裔長者,在舊金山灣景區Osceola Lane拾荒時,被一群非洲裔人士包圍,其中一名非洲裔男子不斷用粗口辱罵事主,並一度用類似掃把的物體三度打向事主,更有人說了一句「I hate Asians」(我討厭亞裔),並不斷趕事主離開,事件引發社區熱烈關注。

警方其後拘捕懷疑涉案的人,不過地檢處表示,在事主的同意下,決定以感化取代起訴。

今年7月,紐約一名89歲的華裔婆婆在街上步行時,無故被人掌摑,然後再被人點火燒衫,紐約兩名華裔藝人余嘉豪(China Mac)及范慶鴻(William Lex Ham)於是發起名為「They can’t burn us all」,「我們燒不盡」的全國運動,反對任何針對亞裔的歧視,9月底在舊金山舉行聲援亞裔的集會。

動工近10年的舊金山中央地鐵工程又要再延遲完工,交通局表示,受到疫情的影響,有工人確診,以及施工原料無法準時運送,完工日期由今年年底推遲到明年春季,並需要約一年時間試車,預計正式通車日期是2022年春季。

去年5月,華裔男子甄仲民(Benedict Ching)在舊金山Outer Mission的家中,懷疑被女兒Stephanie Ching及女婿Douglas Lomas殺害及肢解,地檢處表示沒有足夠證據控告二人謀殺罪,改控死者女婿誤殺罪,死者女兒非法處理屍體罪。

控方並與兩名被告達成認罪協議,Lomas判監6年,Stephanie Ching判監3年,緩刑3年,現在已經出獄,死者甄仲民的家人,表明對判刑不滿。

今年5月初,19歲的華裔青年Kelvin Chew在家中利用Zoom上完課後,走到街上休息一下,呼吸新鮮空氣時,在舊金山訪谷區Felton街夾Colby街遇到兩個企圖搶劫他的賊人,賊人期間開槍,打死Kelvin。

警方在後來在社區居民協助下,辨認出兩名青年疑犯,亞太裔男子Fagamalama Pasene和非洲裔男子Zion Young,他們被控謀殺和搶劫。

80歲的華裔婆婆Yu Qin Sun,今年6月17日在舊金山列治文區一間民宅,懷疑被室友,60歲男子Min Jian Guan利用棒球棍打死,死者的屍體還有被燒過的痕跡。

法庭文件顯示,死者過往曾多次向業主投訴被疑犯騷擾。

舊金山前工務局局長Mohammed Nuru,涉嫌貪污及企圖行賄等控罪,今年年初被聯邦調查局FBI拘捕,案件牽連甚廣。

FBI今年6月拘捕舊金山中華總商會前會長黃永樂,指他與Nuru及其他市府官員涉嫌透過賄賂及隱瞞訊息等進行欺詐,涉及金錢達100萬元。

黃永樂亦被控從2008年起,涉嫌與Nuru串謀洗黑錢罪,司法部後來宣布黃永樂已經與控方達成認罪協議。

華裔商人江菀珊(Florence Kong)10月亦被FBI落案起訴,她涉嫌賄賂公職人員,以及向FBI探員說謊,司法部指,她承認以上兩項控罪。

舊金山水利局總經理Harlan Kelly在12月初被控聯邦電匯欺詐罪,控罪指58歲的Kelly涉嫌和商人黃永樂進行貪污賄賂計劃,Kelly已經辭職,他的太太、舊金山行政官Naomi Kelly以照顧家庭為由,正休假當中。

