【有線新聞】

特朗普總統簽署新一輪紓困法案,避過聯邦政府局部停擺危機。

特朗普周日深夜發聲明表示已簽署法案,但同時向國會表明必須刪減無謂的項目,將會提交列明刪除版本的法案予國會,並發出正式的撤銷要求。

特朗普早前拒絕簽署參眾兩院通過的紓困法案,由於法案與聯邦預算綑綁,特朗普的取態一度令政府陷入局部停運危機,逾千萬失業人士無法領取救濟金。

