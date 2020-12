12港人案開審 報道指10人當庭認罪

【有線新聞】

12個港人涉嫌偷越邊境的案件在鹽田法院開審,法院發出通報表示會擇日宣判,又指部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、記者及被告人親屬有旁聽公開審訊。多國領事下午到法院,不獲安排入內,中新網晚上報道10人當庭認罪。

鹽田法院外早上被重重水馬圍封,對出的馬路拉起封鎖線,有警車戒備,到下午大約1時,大批警車護送法院車輛入內。法院職員早前說過審訊會閉門進行,不可以旁聽,但到開庭這天改口,深圳市鹽田區人民法院職員說:「這個案件今天下午開庭,依法公開審理。對不起,旁聽席位已滿,具體的位子我不清楚,沒有安排庭審直播。」

下午兩時半開庭前,多國領事包括美國、英國、加拿大、葡萄牙、澳洲、荷蘭、法國和德國先後到場希望旁聽,但他們等了1.5小時,都不獲准入內,最後離開。

12港人的家屬下午5時半曾經向法院查詢審訊情況,職員只是說審訊未完,要看官方網站公布。到傍晚6時半,法院網站發出通報說依法公開審理了案件,聽取了控辯雙方意見,又指部分港區和深圳市人大代表、政協、記者、被告親屬都有份旁聽,會擇日宣判。中新網報道10人當庭認罪,希望法庭從輕處罰。

現場有大量便衣人員戒備,見到有記者在拍攝,他們逐一向記者要求查證件,並以疫情為由叫記者保持距離。深圳市鹽田區人民檢察院是在本月中正式起訴鄧棨然和喬映瑜組織偷越邊境,另外8人偷越邊境罪,兩名未成年被告就會擇日舉行不公開聽證。

英國外相藍韜文表示非常關注12港人於內地的審訊,促請北京確定司法制度公平透明。藍韜文指非常關注審訊「秘密」進行,英國領事被拒旁聽,又提到中國當局只在開庭前3日才通知,12名港人不能跟委託的律師聯絡,令人嚴重質疑中國的法律諮詢渠道,促請中國維護法治,以公平、透明的方式審理案件。

