舊金山將延長把無家可歸者安頓在酒店計劃

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舊金山（三藩市）在疫情下將無家可歸人士安頓在酒店中的計畫，獲得州府和聯邦撥款得以持續，有市府官員和在計畫中受惠的人士表示，這計畫還應該繼續擴展下去。

Nick McCoy在疫情開始時，在市府計畫下，目前住在一間庇護酒店中，回想之前自己露宿街頭的日子，可能身體有異味，或是肚子餓，或是想上洗手間，都非常難和其他人建立關係。

住在酒店期間，也改變了他的命運，他現在搬進永久住所，算是市府計畫中的成功例子，市府將無家可歸人士安置在酒店中的計畫，目前已經獲得延伸到明年3月。

市議員楊馳馬（Matt Haney）表示，要是不把無家可歸人士送到屋簷下，舊金山的無家可歸危機將會持續得更加久。

市府的無家可歸問題辦公室，原本要在11月結束這項計畫，原因是經費不足，但是州長紐森剛在上個星期宣布，會為市府提供補貼，支付這些酒店房間的費用。

楊馳馬表示，市府的這項計畫甚至應該擴大，今年4月疫情剛開始時，舊金山市參議會通過議案，要市府租下8,250間酒店房間，但是市府只是租下2,623間房間，當中只有1,993人入住，但要是有人搬出，並不代表會有人搬入，議案中只需要所有空房中要有六成有人入住。

楊馳馬補充，再加上聯邦緊急事務管理局FEMA的補助，每間酒店房間每天只需要市府付15元，他指責市府可能說沒有房間，但其實房間是有的，只是市府不願意讓人搬進。

無家可歸者問題辦公室沒有說是否會擴充這計畫，只是說在取得經費後調整計畫，而也會確保搬進酒店中的人不會再淪落街頭。

自計畫開始以來，有1,300人已經搬出酒店，但是市府基於隱私理由，不願意透露這些人的去向，所以目前也不知道這些人是重回到露宿街頭的生活、搬進永久住所，甚至是否還活著都是個問號。

過著新生活的Nick，終究希望計畫能夠幫助到更多和他相同處境的人。

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