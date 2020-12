舊金山將延長把無家可歸者安頓在酒店計劃

【KTSF】

舊金山(三藩市)在疫情下將無家可歸人士安頓在酒店中的計畫,獲得州府和聯邦撥款得以持續,有市府官員和在計畫中受惠的人士表示,這計畫還應該繼續擴展下去。

Nick McCoy在疫情開始時,在市府計畫下,目前住在一間庇護酒店中,回想之前自己露宿街頭的日子,可能身體有異味,或是肚子餓,或是想上洗手間,都非常難和其他人建立關係。

住在酒店期間,也改變了他的命運,他現在搬進永久住所,算是市府計畫中的成功例子,市府將無家可歸人士安置在酒店中的計畫,目前已經獲得延伸到明年3月。

市議員楊馳馬(Matt Haney)表示,要是不把無家可歸人士送到屋簷下,舊金山的無家可歸危機將會持續得更加久。

市府的無家可歸問題辦公室,原本要在11月結束這項計畫,原因是經費不足,但是州長紐森剛在上個星期宣布,會為市府提供補貼,支付這些酒店房間的費用。

楊馳馬表示,市府的這項計畫甚至應該擴大,今年4月疫情剛開始時,舊金山市參議會通過議案,要市府租下8,250間酒店房間,但是市府只是租下2,623間房間,當中只有1,993人入住,但要是有人搬出,並不代表會有人搬入,議案中只需要所有空房中要有六成有人入住。

楊馳馬補充,再加上聯邦緊急事務管理局FEMA的補助,每間酒店房間每天只需要市府付15元,他指責市府可能說沒有房間,但其實房間是有的,只是市府不願意讓人搬進。

無家可歸者問題辦公室沒有說是否會擴充這計畫,只是說在取得經費後調整計畫,而也會確保搬進酒店中的人不會再淪落街頭。

自計畫開始以來,有1,300人已經搬出酒店,但是市府基於隱私理由,不願意透露這些人的去向,所以目前也不知道這些人是重回到露宿街頭的生活、搬進永久住所,甚至是否還活著都是個問號。

過著新生活的Nick,終究希望計畫能夠幫助到更多和他相同處境的人。

