舊金山(三藩市)市府將連同東華醫院,在未來三個星期三在華埠花園角舉辦免費的新型肺炎病毒檢測。

在花園角的檢測站屬於臨時檢測站,日期是12月30日、1月6日和1月13日,時間是上午10點至下午2點,來做檢測的民眾不需要預約,但要攜帶身份證或駕駛執照現場登記,現場也會有會說中文的專員。

當局提醒民眾,有許多人感染新型肺炎病毒,但可能沒有症狀,公共衛生局表示,會派人聯絡檢測結果呈陽性的人,協助他們安排安全隔離,例如免費酒店和三餐供應等。

當局也強調,檢測是不會查問個人的社安資料、經濟狀況或移民身分。

