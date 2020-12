【KTSF】

今年10月,舊金山(三藩市)Ingleside和日落區發生連串入屋搶劫案,警方拘捕了3名疑犯,並且搜獲涉案的槍械。

警方表示, 其中一宗案件,匪徒持槍進入住宅,要挾一名16歲少女交出手機和現金。

本月11號,舊金山警方在舊金山、Vallejo、奧克蘭(屋崙)、Stockton及Carmichael市執行拘捕令,在Sacramento縣縣警協助下,在Carmichael拘捕了3個涉案疑犯,並且搜獲兩把半自動步槍、6把手槍和其他犯罪證據。

3名疑犯現正扣留在舊金山監獄,警方表示,他們最少與4宗盜竊案有關。

