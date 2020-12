涉納什維爾爆炸案男子確認身亡 當局查是否妄想5G監控

【有線新聞】

美國納什維爾爆炸案,當局確定涉案男子沃納引爆炸彈後身亡,相信沒有其他人涉案。有報道指當局正調查他是否相信陰謀論,認為當局以5G技術監控民間。

當局對比現場發現的人體殘肢DNA,確認63歲男子沃納已在爆炸中死亡。據報動機或涉及5G通訊。屬於沃納、爆炸的露營車停在AT&T電訊公司旁邊,沃納父親曾於公司合併的前身南方貝爾任職。

據報沃納曾受聘一名地產中介,分判處理資訊科技工作,該中介指聯邦調查局人員向他查詢沃納是否對5G技術有偏執妄想,認為是用作監控人民;當局強調正循所有可能的方向調查。

調查人員早前搜查了沃納的住所,據報住所原屬於沃納父親,他2011年離世後由另一名兒子繼承,兄弟兩年前因癌病離世,再由沃納繼承。

他被指免費轉讓此價值16萬美元的住所給29歲、移居洛杉磯的女子斯溫,但斯溫表示不知情。英國《太陽報》報道,斯溫把一封沃納的信件交給聯邦調查局,沃納在信中自稱會於叢林中,與飼養的犬隻渡過聖誕。

據報斯溫與沃納的母親有聯繫,並且有文件顯示沃納於去年也曾轉讓另一處價值約25萬美元的物業予斯溫。

