童黨光天化日下犯案 奧克蘭華埠襲擊搶劫亞裔女子（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有報導指東灣奧克蘭(屋崙)市兩名年約12至14歲的青少年,在光天化日下襲擊和搶劫一名亞裔女子。

根據本地NBC新聞台報導指,事主Iona在星期一下午於奧克蘭的Jack London Square被兩名青少年出拳襲擊,他於是還擊,匪徙從他身上搶走銀包和手機,之後由另一名同黨開車接走。

Iona的面部受輕微瘀傷和擦傷,對事件仍然感到驚慌和氣憤,她認為匪徒是針對她的族裔而對她施襲。

幾個小時後,Palo Alto市警方接報指,有3名來自奧克蘭的青少年匪徒,在Stanford購物中心搶劫另一名女子,之後坐上一輛失車,在公路上高速行駛,嘗試擺脫警方追捕。

警員最後成功將該3人拘捕,開車的匪徒只有12歲,其餘兩人分別12和14歲,3人被控搶劫、襲擊等多項重罪。

警方並無透露Palo Alto市劫案的女事主是否亞裔,又指案件仍在調查當中,該案的女事主頭部和膝頭受傷,需要送院治療。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。