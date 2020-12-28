武漢有染疫死亡家屬稱要追究當局隱瞞疫情責任

【KTSF 黃侯彬報導】

新型肺炎大流行的發源地中國湖北武漢，經濟已經重開，但有染疫死亡者的家屬，仍未得到當局的一句交代，他們誓要追究當局在早期隱瞞疫情的責任。

中國湖北省武漢市去年底開始爆發新型肺炎疫情，張海的父親張利發在醫院染疫死亡。

張海說：「在還能說話時，父親跟我說，他說，兒子，爸爸不想死。」

張海說，他父親今年1月在深圳跌傷腿部要做手術，但深圳要張利發返回原居地武漢做手術，否則不承擔醫療費，張海於是將父親送回武漢就診，手術後12日在醫院染疫不治。

他說如果知道武漢已爆發疫情，就不會送父親回去武漢，他指責當局隱瞞疫情，他向地方法院提出訴訟，但法院不受理，他於是告上最高人民法院，公安4次拘留他問話，並關閉他的微信賬戶。

張海說：「他們從頭開始，撒謊、瞞報，已經成性了，你指望他們說實話，那是很難的。」

武漢市民楊敏的24歲女兒Yuxi也死於新型肺炎。

楊敏說：「我女兒很漂亮，很乖，很孝順，愛笑，愛鬧，愛吃。」

楊敏說女兒1月中在武漢一家醫院做癌症化療，由於不明肺炎疫情爆發，當地的醫院都塞滿病人，女兒也頻頻要轉醫院，1月底轉到專門收治重症的金銀潭醫院，當時女兒已經咳出血，隨後送進加護病房，楊敏在該處見女兒一面後，自己都中招，2月底康復後，才知道女兒已經身亡，楊敏丈夫的兄弟也染疫死亡。

楊敏說：「我如果知道，我不會把我孩子去送死，這相當是我親手把我孩子去送死。」

楊敏在9月提出訴訟，控告當局隱瞞疫情，但法院不受理，他們要追究的不止是地方官員在早期隱瞞疫情，更想追究疫情的規模，是否遠遠超過中共所承認的。

武漢的醫護人員在去年12月已經向媒體透露，不明原因肺炎可以人傳人，而病人並沒有去過當時被認為是源頭的武漢華南海鮮市場，而當時醫護人員可開始病倒，但當局就要李文亮等吹哨子的醫護人員禁聲，指他們在網上通知同行與親友是造謠生事。

根據中國維權組織「中國人權捍衛者」的發現，在1月到3月期間，有897人因為在網上評論及分享有關病毒的資訊而被警方懲處，直到1月20號，鐘南山聲稱新型肺炎可以人傳人，疫情才正式定性，兩天後武漢封城，如今武漢已經恢復正常生活，商業都重開。

武漢有市民說：「我感覺我比在外面還安全一點，最危險的地方就是最安全的地方。」

另一名市民說:「黨的政策很好，我們國家的政策很好，不像外國，國家的政策很好，我們都很聽黨的話。」

有人展望2021年生意會復原，但有人就對疫情大流行是否能結束有疑問，武漢市民朱濤停工一年，並在家中儲存足夠一家三口，消耗半年的米糧食水。

朱濤說：「這都是水，我在家裡就跟我太太說過，現在什麼東西都不考慮了，我們只考慮，如何讓我們一家三口健康的活過今年。」

楊敏對疫情仍感到迷惘，每次出門都經過內心一番掙扎，而她所在的武漢已經向前走。

楊敏說：「我們這些人跟他們是兩個社會，因為我們這一塊人的傷痛，都抹不掉的，不管表面上有多繁華，地下埋藏的東西，你是看不到的，為什麼我的孩子走了，是被他們害死的，為什麼不能追責呢？一個政府，你做出了事情，給我一個說法，給我一個道歉，或者說，你犯了什麼過錯，任何表示都沒有，完全沒有，堅持不懈的往下走，不停的把我們控制起來，不讓我們說，這個事情就不存在了嗎？這事實就不存在了麼？這不可能啊。」

張海就等待領取他父親的骨灰舉行喪禮，但無論如何，他到不會放棄追究疫情的責任。

張海說：「那就是我父親生前的照片，哪怕最後為止，所有其他的人，都屈服於他們的壓力之下，哪怕剩我一個人，我也要去追責，我也要去發聲，知道嗎，我不可能讓我的父親無聲無息的離開這個世界，不然的話，我對不起我爸爸。」

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