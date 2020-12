武漢有染疫死亡家屬稱要追究當局隱瞞疫情責任

【KTSF 黃侯彬報導】

新型肺炎大流行的發源地中國湖北武漢,經濟已經重開,但有染疫死亡者的家屬,仍未得到當局的一句交代,他們誓要追究當局在早期隱瞞疫情的責任。

中國湖北省武漢市去年底開始爆發新型肺炎疫情,張海的父親張利發在醫院染疫死亡。

張海說:「在還能說話時,父親跟我說,他說,兒子,爸爸不想死。」

張海說,他父親今年1月在深圳跌傷腿部要做手術,但深圳要張利發返回原居地武漢做手術,否則不承擔醫療費,張海於是將父親送回武漢就診,手術後12日在醫院染疫不治。

他說如果知道武漢已爆發疫情,就不會送父親回去武漢,他指責當局隱瞞疫情,他向地方法院提出訴訟,但法院不受理,他於是告上最高人民法院,公安4次拘留他問話,並關閉他的微信賬戶。

張海說:「他們從頭開始,撒謊、瞞報,已經成性了,你指望他們說實話,那是很難的。」

武漢市民楊敏的24歲女兒Yuxi也死於新型肺炎。

楊敏說:「我女兒很漂亮,很乖,很孝順,愛笑,愛鬧,愛吃。」

楊敏說女兒1月中在武漢一家醫院做癌症化療,由於不明肺炎疫情爆發,當地的醫院都塞滿病人,女兒也頻頻要轉醫院,1月底轉到專門收治重症的金銀潭醫院,當時女兒已經咳出血,隨後送進加護病房,楊敏在該處見女兒一面後,自己都中招,2月底康復後,才知道女兒已經身亡,楊敏丈夫的兄弟也染疫死亡。

楊敏說:「我如果知道,我不會把我孩子去送死,這相當是我親手把我孩子去送死。」

楊敏在9月提出訴訟,控告當局隱瞞疫情,但法院不受理,他們要追究的不止是地方官員在早期隱瞞疫情,更想追究疫情的規模,是否遠遠超過中共所承認的。

武漢的醫護人員在去年12月已經向媒體透露,不明原因肺炎可以人傳人,而病人並沒有去過當時被認為是源頭的武漢華南海鮮市場,而當時醫護人員可開始病倒,但當局就要李文亮等吹哨子的醫護人員禁聲,指他們在網上通知同行與親友是造謠生事。

根據中國維權組織「中國人權捍衛者」的發現,在1月到3月期間,有897人因為在網上評論及分享有關病毒的資訊而被警方懲處,直到1月20號,鐘南山聲稱新型肺炎可以人傳人,疫情才正式定性,兩天後武漢封城,如今武漢已經恢復正常生活,商業都重開。

武漢有市民說:「我感覺我比在外面還安全一點,最危險的地方就是最安全的地方。」

另一名市民說:「黨的政策很好,我們國家的政策很好,不像外國,國家的政策很好,我們都很聽黨的話。」

有人展望2021年生意會復原,但有人就對疫情大流行是否能結束有疑問,武漢市民朱濤停工一年,並在家中儲存足夠一家三口,消耗半年的米糧食水。

朱濤說:「這都是水,我在家裡就跟我太太說過,現在什麼東西都不考慮了,我們只考慮,如何讓我們一家三口健康的活過今年。」

楊敏對疫情仍感到迷惘,每次出門都經過內心一番掙扎,而她所在的武漢已經向前走。

楊敏說:「我們這些人跟他們是兩個社會,因為我們這一塊人的傷痛,都抹不掉的,不管表面上有多繁華,地下埋藏的東西,你是看不到的,為什麼我的孩子走了,是被他們害死的,為什麼不能追責呢?一個政府,你做出了事情,給我一個說法,給我一個道歉,或者說,你犯了什麼過錯,任何表示都沒有,完全沒有,堅持不懈的往下走,不停的把我們控制起來,不讓我們說,這個事情就不存在了嗎?這事實就不存在了麼?這不可能啊。」

張海就等待領取他父親的骨灰舉行喪禮,但無論如何,他到不會放棄追究疫情的責任。

張海說:「那就是我父親生前的照片,哪怕最後為止,所有其他的人,都屈服於他們的壓力之下,哪怕剩我一個人,我也要去追責,我也要去發聲,知道嗎,我不可能讓我的父親無聲無息的離開這個世界,不然的話,我對不起我爸爸。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。