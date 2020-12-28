喬治亞州多個組織控訴州務卿清除20萬選民（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

喬治亞州參議員選舉1月5日舉行，該州數個組織聯合入秉法庭，控訴州務卿Brad Raffensperger，喬治亞州從選民名冊中非法清除了近20萬名選民，說他們已經搬家了，而這些選民中很多是少數族裔，包括亞裔。

喬治亞州亞裔人口過去20年翻了兩倍，目前大約有40萬人，大多住在亞特蘭大郊區，這次的總統大選，大部分是投給民主黨的拜登，該州的一些組織認為，這正是一個最好的理由壓制亞裔選民。

該州有組織說，壓制選民（voter suppression），可能會對喬治亞州聯邦參議員複選產生至關重要的影響，因為這將決定哪個政黨可以在國會參議院取得多數席位，從而控制著美國的未來，而亞裔選民被認為是喬治亞州的潛在的民主黨選民，因此被清除。

這個月7號，爭取平權的數個組織Black Voters Matter Fund、Transformative Justice Coalition、Rainbow Push Coalition入秉法庭，控告州務卿Brad Raffensperger，喬治亞州錯誤的清除了約20萬選民選票，取消他們的選民登記，說他們已經搬家，這些選民大多是少數族裔，有黑人、拉美裔，還有亞裔。

但根據訴狀，這些選民還住在總統大選時提供的住址，但該州說成千上萬的選民已經提交了郵政地址變更表。

此外，訴訟還說喬治亞州違反聯邦法律，僱用了使用錯誤名單的無牌承包商，訴訟的目的要恢復這些選民的投票權利，好讓他們能夠在1月5日的聯邦參議員複選中投票。

總統大選前，特朗普總統就一直不斷提出郵寄選票作弊，在11月3日開票當天，包括喬治亞州在內的幾個搖擺州，原本都是特朗普領先，但一覺醒來，特朗普開始落後，他和支持者入禀法院多次，但節節吃敗仗。

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