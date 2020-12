喬治亞州多個組織控訴州務卿清除20萬選民（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

喬治亞州參議員選舉1月5日舉行,該州數個組織聯合入秉法庭,控訴州務卿Brad Raffensperger,喬治亞州從選民名冊中非法清除了近20萬名選民,說他們已經搬家了,而這些選民中很多是少數族裔,包括亞裔。

喬治亞州亞裔人口過去20年翻了兩倍,目前大約有40萬人,大多住在亞特蘭大郊區,這次的總統大選,大部分是投給民主黨的拜登,該州的一些組織認為,這正是一個最好的理由壓制亞裔選民。

該州有組織說,壓制選民(voter suppression),可能會對喬治亞州聯邦參議員複選產生至關重要的影響,因為這將決定哪個政黨可以在國會參議院取得多數席位,從而控制著美國的未來,而亞裔選民被認為是喬治亞州的潛在的民主黨選民,因此被清除。

這個月7號,爭取平權的數個組織Black Voters Matter Fund、Transformative Justice Coalition、Rainbow Push Coalition入秉法庭,控告州務卿Brad Raffensperger,喬治亞州錯誤的清除了約20萬選民選票,取消他們的選民登記,說他們已經搬家,這些選民大多是少數族裔,有黑人、拉美裔,還有亞裔。

但根據訴狀,這些選民還住在總統大選時提供的住址,但該州說成千上萬的選民已經提交了郵政地址變更表。

此外,訴訟還說喬治亞州違反聯邦法律,僱用了使用錯誤名單的無牌承包商,訴訟的目的要恢復這些選民的投票權利,好讓他們能夠在1月5日的聯邦參議員複選中投票。

總統大選前,特朗普總統就一直不斷提出郵寄選票作弊,在11月3日開票當天,包括喬治亞州在內的幾個搖擺州,原本都是特朗普領先,但一覺醒來,特朗普開始落後,他和支持者入禀法院多次,但節節吃敗仗。

