輝瑞疫苗運送到歐盟國時控制溫度出問題

輝瑞在運送新型肺炎疫苗到歐盟各國時,出現控制溫度問題,八個成員國須延遲一日收貨。部分送抵德國的疫苗,冷藏箱未能保持足夠低溫,暫時未知哪項物流程序出錯。藥廠強調,疫苗質量沒受影響。

歐盟展開大規模接種新型肺炎疫苗後,在比利時出廠的輝瑞疫苗陸續運往各成員國。但原定周一運抵西班牙,正式啓動接種計劃的35萬劑輝瑞疫苗要遲一日才抵埗。

西班牙衛生部門引述輝瑞指,是因為比利時廠房裝載和運送疫苗期間,溫度控制出現問題,合共8個成員國的疫苗均要周二才送到當地,事件令人關注須長期冷藏在攝氏零下70度低溫的輝瑞疫苗有潛在物流風險。

輝瑞為這款疫苗特製的冷藏箱附有衛星定位及溫度觀察系統,以應付個別偏遠地區缺乏相應的運輸儲藏設備。

但德國前一日才發現部分送往南部巴伐利亞州的疫苗,冷藏箱未能保持足夠低溫。其中一個存放1000支疫苗的冷藏箱溫度升至攝氏15度,高於疫苗存放溫度攝氏2至8度的上限。

那批疫苗先由有份研發疫苗的BioNtech負責運往德國的分發中心,再由地方政府派發,暫時未知是哪個程序出問題。州內多個城鎮隨即叫停接種計劃,等待藥廠指示。

BioNTech其後向州政府確認,該批疫苗質量沒受影響,可繼續使用。

