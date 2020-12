12月是美國疫情爆發以來最多人死亡月份

【KTSF】

隨著兩種疫苗獲批緊急使用,為終結這場疫症帶來曙光,不過疫苗就未控制到美國現正面臨的這波爆發,住院人數不斷創新高,12月更成為疫情爆發以來,死亡人數最多的一個月,專家擔心,最差的情況尚未來臨,聖誕及新年假期過後,全美或會迎來疫情最嚴峻的階段。

美國周六創下令人心碎的紀錄,每1,000人中就有一人死於新冠病毒。

全美的死亡人數超過33萬1千人,根據Johns Hopkins大學的數據顯示,12月是疫情爆發以來死亡人數最多的一個月,單在今個月有超過63,500人死亡。

另外,一種源自英國的新冠病毒變種正蔓延至全球多個國家,雖然沒有證據顯示變種病毒更致命,但病毒傳播率更快,專家現正研究疫苗是否有效預防變種病毒。

專家預計,疫苗對於預防變種病毒,或者不及預防普通新冠病毒般有效,但相信疫苗仍然是有效,不過暫時未有這一方面的數據。

在加州San Joaquin Valley與南加州的ICU床位仍然爆滿,全國則有好消息,密歇根州的住院人數及死亡人數自12月中起慢慢回落。

聯邦疾控中心(CCDC)剛剛公布一些有關免疫系統特別虛弱及自身免疫力有毛病的族群,對於接種疫苗的新指引。

CDC指,如果這些人對於疫苗的成分沒有嚴重的過敏反應,是可以接種疫苗,不過,對於有HIV病毒的人,現時缺少注射疫苗對這班人是否安全的數據,當注射疫苗後,有HIV病毒的人,他們的免疫系統可能會變差,因此要加倍留意。

截至周日,全美有近兩百萬人接踵了疫苗,衛生專家指,要達至95%的有效性,Pfizer及Moderna疫苗都要打兩劑,但最重要的是民眾要保持警覺,就算有疫苗,千萬不要鬆懈,都要戴口罩、洗手及保持社交距離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。