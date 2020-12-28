12月是美國疫情爆發以來最多人死亡月份

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隨著兩種疫苗獲批緊急使用，為終結這場疫症帶來曙光，不過疫苗就未控制到美國現正面臨的這波爆發，住院人數不斷創新高，12月更成為疫情爆發以來，死亡人數最多的一個月，專家擔心，最差的情況尚未來臨，聖誕及新年假期過後，全美或會迎來疫情最嚴峻的階段。

美國周六創下令人心碎的紀錄，每1,000人中就有一人死於新冠病毒。

全美的死亡人數超過33萬1千人，根據Johns Hopkins大學的數據顯示，12月是疫情爆發以來死亡人數最多的一個月，單在今個月有超過63,500人死亡。

另外，一種源自英國的新冠病毒變種正蔓延至全球多個國家，雖然沒有證據顯示變種病毒更致命，但病毒傳播率更快，專家現正研究疫苗是否有效預防變種病毒。

專家預計，疫苗對於預防變種病毒，或者不及預防普通新冠病毒般有效，但相信疫苗仍然是有效，不過暫時未有這一方面的數據。

在加州San Joaquin Valley與南加州的ICU床位仍然爆滿，全國則有好消息，密歇根州的住院人數及死亡人數自12月中起慢慢回落。

聯邦疾控中心（CCDC）剛剛公布一些有關免疫系統特別虛弱及自身免疫力有毛病的族群，對於接種疫苗的新指引。

CDC指，如果這些人對於疫苗的成分沒有嚴重的過敏反應，是可以接種疫苗，不過，對於有HIV病毒的人，現時缺少注射疫苗對這班人是否安全的數據，當注射疫苗後，有HIV病毒的人，他們的免疫系統可能會變差，因此要加倍留意。

截至周日，全美有近兩百萬人接踵了疫苗，衛生專家指，要達至95%的有效性，Pfizer及Moderna疫苗都要打兩劑，但最重要的是民眾要保持警覺，就算有疫苗，千萬不要鬆懈，都要戴口罩、洗手及保持社交距離。

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