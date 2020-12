分析指美國人口過去十年增長8% 人口增至3.32億（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

全美每十年一次的人口普查在今年4月進行,人口普查局日前舉行線上會議,在公布完整的數據前,發布2020年人口統計分析。

根據分析,美國人口在過去十年增長了約8%,達到3.32億人以上,年齡中值為38.5歲,高於2010年的37.2歲,這個數字與10月份結束的2020年人口普查中收集到的數字是分開的,是在美國出生、死亡、移民和聯邦醫療保險登記數字基礎上所作的估測。

設計這種平行人口估測,是為了給實際的人口普查數字提供一個質檢參照,根據人口普查局說法,出生和死亡估計數相對準確,因為是基於非常準確和完整的國家生命統計系統,但是移民數據沒有類似統計系統,導致移民估計數存在更大的不確定性,因此估算外國移民,主要依靠人口普查社區回應狀況和其他數據來源。

美國在2010年的人口為3.0835億人,如果在2020年人口普查中得到證實,這將是上世紀30年代以來,美國人口增長最慢的十年,上世紀30年代正好是美國大蕭條時期,加上限制移民的政策,當時人口增長速度只有7.2%。

人口普查局預計在12月31日前公布各州的人口數目。

版權所有,不得轉載。