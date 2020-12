加州2021年新法律出爐 最低時薪將調漲（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新年進入倒計時,從2021年元旦開始,加州也有一些新法律上路,包括提升最低工資。

從明年1月1日起,加州的公司如果員工人數低於26人,最低時薪將升至13元,員工人數若達到或超過26人,時薪將升至14元,到2023年,則不論員工人數多少,全州最低工資都提升至15元,不過有些地方縣市的最低工資,目前已高於加州的最低工資。

與新冠肺炎有關的AB 685法案規定,如果員工在工作場所確診新冠肺炎,需要隔離,或因新冠肺炎而死亡,僱主則必須通知其他僱員、工會以及承包商可能會接觸到新冠肺炎,而且要告知員工,公司採取了哪些清潔和消毒措施,可以獲取哪些資訊和相關福利,僱員工會和僱主還必須向加州職安局Cal/OSHA以及州府公共衛生部門提交案例報告。

另外,AB 1867法案允許食品工業的員工,每隔30分鐘可以離開工作崗位去洗手,如果工作需要,更需經常洗手。

與家庭權益有關的SB 1383法案將享受家庭事假的福利擴大到州內小企業,而且增加了受保護的家庭成員數量,凡是有5名或以上員工的小商業,如果員工在公司工作一年或以上,都必須允許僱員休家庭事假,以照顧祖父母、孫子孫女,以及兄弟姊妹,還有註冊結婚的同性伴侶、孩童或父母都屬於該法案的保護範圍。

與加州消防有關的AB 2147法案,將允許在服刑期間曾協助撲救山火的囚犯,服刑期滿後,在釋放時有可能刪除他們的重罪紀錄,當他們在申請工作時,無須表明犯過重罪,不過謀殺和強奸等重罪則不符合刪除紀錄的資格。

該法案的目的,是源於加州近幾年的嚴重山火,由於消防員人手不足,州府希望這些囚犯獲釋後,更容易找到工作,包括加入加州消防行列。

