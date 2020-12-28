加州2021年新法律出爐 最低時薪將調漲（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

新年進入倒計時，從2021年元旦開始，加州也有一些新法律上路，包括提升最低工資。

從明年1月1日起，加州的公司如果員工人數低於26人，最低時薪將升至13元，員工人數若達到或超過26人，時薪將升至14元，到2023年，則不論員工人數多少，全州最低工資都提升至15元，不過有些地方縣市的最低工資，目前已高於加州的最低工資。

與新冠肺炎有關的AB 685法案規定，如果員工在工作場所確診新冠肺炎，需要隔離，或因新冠肺炎而死亡，僱主則必須通知其他僱員、工會以及承包商可能會接觸到新冠肺炎，而且要告知員工，公司採取了哪些清潔和消毒措施，可以獲取哪些資訊和相關福利，僱員工會和僱主還必須向加州職安局Cal/OSHA以及州府公共衛生部門提交案例報告。

另外，AB 1867法案允許食品工業的員工，每隔30分鐘可以離開工作崗位去洗手，如果工作需要，更需經常洗手。

與家庭權益有關的SB 1383法案將享受家庭事假的福利擴大到州內小企業，而且增加了受保護的家庭成員數量，凡是有5名或以上員工的小商業，如果員工在公司工作一年或以上，都必須允許僱員休家庭事假，以照顧祖父母、孫子孫女，以及兄弟姊妹，還有註冊結婚的同性伴侶、孩童或父母都屬於該法案的保護範圍。

與加州消防有關的AB 2147法案，將允許在服刑期間曾協助撲救山火的囚犯，服刑期滿後，在釋放時有可能刪除他們的重罪紀錄，當他們在申請工作時，無須表明犯過重罪，不過謀殺和強奸等重罪則不符合刪除紀錄的資格。

該法案的目的，是源於加州近幾年的嚴重山火，由於消防員人手不足，州府希望這些囚犯獲釋後，更容易找到工作，包括加入加州消防行列。

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