加州周日增5萬人染疫 尚未發現英國變種病毒

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加州周日新增超過5萬宗確診，累計超過210萬宗確診，再多237人死亡，灣區的ICU床位稍稍增加至11.1%，州長紐森表示，加州暫時還沒有發現感染變種病毒的個案，不過當局開始對英國旅客加強防疫措施。

加州的住院人數增加至19,237人，有超過4千人在深切治療部留醫，州長紐森表示，加州暫時還沒有感染英國變種病毒的病例，不過南加州洛杉磯縣當局已經開始針對該病毒作檢測，美國現在規定從英國來的旅客，必須在出發前72小時內提供新冠病毒檢測呈陰性的證明。

當局認為該變種病毒傳染力更強，不過沒有數據顯示致命率較高。

此外，因應疫情繼續惡化的關係，北加州Kaiser醫院宣布所有非緊急的手術，都將延期到明年1月4號。

院方發表聲明表示，醫院控制中心會持續密切觀察情況發展，確保醫院有資源、病床及人手等照顧激增的新冠肺炎住院病患，全美不少醫院都已作出類似宣布。

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