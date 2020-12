加州周日增5萬人染疫 尚未發現英國變種病毒

【KTSF】

加州周日新增超過5萬宗確診,累計超過210萬宗確診,再多237人死亡,灣區的ICU床位稍稍增加至11.1%,州長紐森表示,加州暫時還沒有發現感染變種病毒的個案,不過當局開始對英國旅客加強防疫措施。

加州的住院人數增加至19,237人,有超過4千人在深切治療部留醫,州長紐森表示,加州暫時還沒有感染英國變種病毒的病例,不過南加州洛杉磯縣當局已經開始針對該病毒作檢測,美國現在規定從英國來的旅客,必須在出發前72小時內提供新冠病毒檢測呈陰性的證明。

當局認為該變種病毒傳染力更強,不過沒有數據顯示致命率較高。

此外,因應疫情繼續惡化的關係,北加州Kaiser醫院宣布所有非緊急的手術,都將延期到明年1月4號。

院方發表聲明表示,醫院控制中心會持續密切觀察情況發展,確保醫院有資源、病床及人手等照顧激增的新冠肺炎住院病患,全美不少醫院都已作出類似宣布。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。