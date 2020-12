影評：《神奇女俠 1984》更具征服觀眾的野心

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

三年前,在萬眾矚目下,神奇女俠Wonder Woman往大螢幕跳躍,成為叫好叫座的超級英雄電影。今天推出的續集,將大家帶到1984年的世界中,挑戰當時的惡勢力。

首部神奇女俠電影,除了帶觀眾到Diana 長大的神秘國度Themiscyra,還讓大家見證這個具魅力與神奇力量於一身的女子,在1918年的一次大戰中,如何幫助聯軍擊退德軍。1984年長生不老的Diana ,在華盛頓的博物館裡當考古學家。愛人Steve 已經死去,Diana 也無能力讓其他人進入她的心靈世界中。一天,執法單位送來一些被偷文物,其中一件是一顆許願石。原本也不相信許願石功能的她,希望和Steve 再度會面,而行動笨拙的新同事Barbara,也隨意的許了愿,希望和Diana 一樣。

戲中的反派人物是通過電視廣告進行詐騙的Maxwell Lord。他知道關於許願石的力量,成功和許願石合為一體。正當Diana 要將Maxwell Lord 制服的時候,Barbara 卻想要保留新發現的力量,轉身為反派人物。Diana 現在要打敗的,是一個跟她實力均衡的人物。

秉著首部電影在英雄人物影片中,所持有的打鬥場面,加上神奇女俠被愛感動的情節,續集保持了這些成分。但在壓力下也變大了許多,卻也增加了繁雜的感覺。

一些情節雖然叫人同情永生的 Diana,無法和人建立持久關係。但是眾多鏡頭中,她卻也是對許多對她友善的人不加理會,似乎有點矛盾。

影片的亮點,除了看到神奇女俠在感情世界再度出現希望,但還是看Kristen Wiig 的反派人物,從羞澀到魔女的轉變。看得有趣,也令人了解到她選擇轉邪的原因。當然,形象討好的Wonder Woman 在Gal Gadot 的演譯下,還是叫人欣賞她柔與剛的一面。在眾多超級英雄電影中,值得眾人一路來給予的好評。

《神奇女俠 Wonder Woman 1984》在眾多超級英雄電影中,還是更加叫人期待的一部。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區的兩間汽車戲院上映:聖荷西的Capitol Drive-in 和Concord 市的Solano Drive-in。同時也在HBO Max 串流平台推出。

電影網頁:https://www.warnerbros.com/movies/wonder-woman-1984

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.warnerbros.com/movies/wonder-woman-1984