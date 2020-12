美國過去7天近2萬人染疫亡 疫苗分發較預期慢

【KTSF 江良慧報導】

美國周二再錄得3,401名新型肺炎病人死亡,是有記錄以來的第二最多,也是第五次單日有超過3千人不治,過去7天的死亡人數超過19,000人,是自從疫情以來最多。

美國累計有超過1840萬人感染新型肺炎,當中32.5萬人不治,住院的新型肺炎病人,連續21日維持在10萬人以上。

美國各州至今接種了第一劑疫苗的人只有100萬多一點點,聯邦官員原本希望在年底前替2千萬人接種,但分發疫苗的工作比預期慢。

另外,有幾千劑運送到加州、和阿拉巴馬州的Pfizer疫苗,因為存儲在太冷的溫度而要檢疫,並退回給Pfizer。

雖然出現狀況,但聯邦疾控中心(CDC)總監Robert Redfield周三仍然稱讚第100萬次的疫苗接種是一項成就,因為疫苗可以為前線照顧病人的醫護人員提供保護。

而Pfizer和BioNTech周三也宣布與美國政府達成協議,美國會支付19.5億美元,購買第二輪的1億劑疫苗,令美國在明年7月底前會總共有2億劑Pfizer的疫苗。

聯邦衛生部長Alex Azar表示,增購疫苗後應該會有足夠的疫苗,讓所有想接種疫苗的美國人可以在明年6月前接種。

另一方面,雖然CDC和衛生官員都勸諭民眾,在聖誕新年假期不要外遊,但從上周五至周二,總共有超過500萬人進出美國各地機場,雖然已經比去年同期大幅下跌6成,但仍然等於每天有大約100萬名飛機乘客,與11月感恩節前進出機場的人數相若。

