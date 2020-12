英國出現第二種新變種病毒 來自南非傳染力更強

【KTSF 吳宇斌報道】

英國又新發現一種來自南非,更具傳染力的新變種病毒,該變種導致南非爆發第二波疫情,英國政府已對南非發出旅遊禁令。

英國之前發現新冠病毒的新變種,傳染力增加70%,現在英國又發現了一種更具有傳染力的新變種病毒,感染的兩宗病例都曾到過南非。

英國衛生大臣夏國賢說:「這種新變種病毒非常令人憂心,因為它同樣更具傳染力,且比在英國發現的新變種病毒更進一步突變。」

南非上週聲稱發現一種新變種病毒,英國說在過去數日,兩國衛生官員一直有交流。

英國衛生專家表示,新發現的南非變種病毒,跟較早前在英國發現的變種病毒有不同變異,但兩者的傳染力似乎都增強,會對病毒做更多研究。

《每日郵報》報導,南非新變種病毒被稱為501.V2,導致當地爆發第二波疫情,南非從12月初的每天不到3千宗確診,演變到周二超過9,500宗,而南非的新變種病毒相較於其他變種病毒,可能在年輕族群當中更具傳染力,醫生已發現新感染患者

平均年齡較輕。

南非衛生部長表示,新變種病毒似乎傳播更快速,但目前還無法得知是否會加重病情,以及是否會讓疫苗失效。

報導指出,南非目前有超過8,500人感染入院治療,超越8月高峰期的8,300人,其中多達90%感染新變種病毒。

目前英國、德國、瑞士、土耳其、以色列和毛里求斯都已經禁止南非客機入境,以遏止新變異病毒傳播。

