英國出現第二種新變種病毒 來自南非傳染力更強

【KTSF 吳宇斌報道】

英國又新發現一種來自南非，更具傳染力的新變種病毒，該變種導致南非爆發第二波疫情，英國政府已對南非發出旅遊禁令。

英國之前發現新冠病毒的新變種，傳染力增加70%，現在英國又發現了一種更具有傳染力的新變種病毒，感染的兩宗病例都曾到過南非。

英國衛生大臣夏國賢說：「這種新變種病毒非常令人憂心，因為它同樣更具傳染力，且比在英國發現的新變種病毒更進一步突變。」

南非上週聲稱發現一種新變種病毒，英國說在過去數日，兩國衛生官員一直有交流。

英國衛生專家表示，新發現的南非變種病毒，跟較早前在英國發現的變種病毒有不同變異，但兩者的傳染力似乎都增強，會對病毒做更多研究。

《每日郵報》報導，南非新變種病毒被稱為501.V2，導致當地爆發第二波疫情，南非從12月初的每天不到3千宗確診，演變到周二超過9,500宗，而南非的新變種病毒相較於其他變種病毒，可能在年輕族群當中更具傳染力，醫生已發現新感染患者

平均年齡較輕。

南非衛生部長表示，新變種病毒似乎傳播更快速，但目前還無法得知是否會加重病情，以及是否會讓疫苗失效。

報導指出，南非目前有超過8,500人感染入院治療，超越8月高峰期的8,300人，其中多達90%感染新變種病毒。

目前英國、德國、瑞士、土耳其、以色列和毛里求斯都已經禁止南非客機入境，以遏止新變異病毒傳播。

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