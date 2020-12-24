UCSF研究智能戒指 憑體溫變化及早預測新型肺炎（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山加大（UCSF ）和聖地牙哥加大正研究一款智能戒指，可以持續測量用家的體溫，從而更早和更準確預測有無感染新型肺炎等會發燒的疾病，即使用家的病徵輕微。

這款Oura戒指，戴上之後會持續測量用家的體溫，如果用家染病可以及早偵測，戒指不需要全天候24小時戴著，睡覺時佩戴都有效果。

專家指出，正常人體溫大約是華氏98.6度，但是每個人都稍有偏差，佩戴Oura戒指的好處是，以你平常的體溫作為標準，持續測量你的體溫有無超出正常水平，因此比起使用溫度計，或紅外線體溫探測器，這款智能戒指可以更早和更準確偵測疾病。

舊金山加大副教授Ashley Mason說：「持續體溫測量比起逐次量度，能夠更早偵測身體可能有毛病，及早了解病情好處是，可以提醒我們及早做檢測，並及早進行社交距離，保護身邊的人。」

Oura戒指的準確度仍有待研究，在最初期試驗階段，有50名感染了新型冠狀病毒，同時有佩戴Oura戒指的人，當中38人的體溫數據顯示出他們有發燒，即使他們只有輕微病徵，下一階段邀請了65,000人參與試驗。

不過專家都強調，Oura戒指並不能取代病毒檢測，不能測試身上是否有病毒，只能提示用家有無發燒。

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