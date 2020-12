UCSF研究智能戒指 憑體溫變化及早預測新型肺炎（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山加大(UCSF )和聖地牙哥加大正研究一款智能戒指,可以持續測量用家的體溫,從而更早和更準確預測有無感染新型肺炎等會發燒的疾病,即使用家的病徵輕微。

這款Oura戒指,戴上之後會持續測量用家的體溫,如果用家染病可以及早偵測,戒指不需要全天候24小時戴著,睡覺時佩戴都有效果。

專家指出,正常人體溫大約是華氏98.6度,但是每個人都稍有偏差,佩戴Oura戒指的好處是,以你平常的體溫作為標準,持續測量你的體溫有無超出正常水平,因此比起使用溫度計,或紅外線體溫探測器,這款智能戒指可以更早和更準確偵測疾病。

舊金山加大副教授Ashley Mason說:「持續體溫測量比起逐次量度,能夠更早偵測身體可能有毛病,及早了解病情好處是,可以提醒我們及早做檢測,並及早進行社交距離,保護身邊的人。」

Oura戒指的準確度仍有待研究,在最初期試驗階段,有50名感染了新型冠狀病毒,同時有佩戴Oura戒指的人,當中38人的體溫數據顯示出他們有發燒,即使他們只有輕微病徵,下一階段邀請了65,000人參與試驗。

不過專家都強調,Oura戒指並不能取代病毒檢測,不能測試身上是否有病毒,只能提示用家有無發燒。

