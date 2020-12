特朗普再特赦29人 包括女婿父親及前競選主席

【KTSF 韓千繪報導】

繼周二特朗普總統公佈了特赦20人的名單之後,周三又簽署了29人的特赦令,其中包括前競選主席和特朗普女婿庫什納的父親。

這一系列的赦免行動,使特朗普總統在過去兩天通過赦免或減刑人數增加到近50人。

周三公布的特赦名單,包括前競選團隊主席Paul Manafort、特朗普的老友兼顧問史東(Roger Stone),以及女婿庫什納的父親Charles Kushner。

特朗普繼續利用總統權力,獎勵對他忠心的人,特朗普周二才公布20人的特赦名單,包括穆勒調查案中認罪的兩人,特朗普2016年競選團隊的外交政策顧問George Papadopoulos和律師Alex Van Der Zwaan。

特朗普赦免了在穆勒調查中被定罪的4人,包括前國家安全顧問Michael Flynn,Flynn對聯邦調查局撒謊表示認罪。

而Manafort因涉嫌與他在烏克蘭工作有關的經濟犯罪而被判處7年以上監禁,Manafort是獨立檢察官穆勒,對特朗普競選團隊涉嫌通俄案調查的第一批人之一。

Manafort在一條推文中對特朗普表示感謝,並對即將卸任的總統大加讚賞,他說歷史將證明特朗普的成就比任何前任都大。

老庫什納是特朗普女婿的父親是一位富有的房地產商人,他在多年前就逃稅和進行非法競選捐款認罪。

特朗普和老庫什納在房地產界相互認識,兩家在2009年結成親家。

