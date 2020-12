【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,舊金山(三藩市)北岸區發生兇殺案,一名華裔男人涉嫌殺害一個女人,法醫官證實了華裔女死者的身份。

警方表示,上星期五早上11點左右,中央警局的警員接報到北岸區Powell街1800號地段處理一宗家庭暴力案件,警員在公寓住宅內發現女事主昏迷不醒,搶救無效證實死亡。

法醫官辦事處周三表示,女死者68歲,名叫Zhao Yu,警方當日拘捕了67歲男子Zu Xiao,地檢處控告他謀殺。

被告周二首度出庭,期間不斷哭泣,由於法庭周三無法安排廣東話翻譯員,所以法官將聆訊改到周三,被告對於謀殺控罪表示不認罪,法官應地檢處要求,不准被告保釋。

消息來源對本台透露,女死者是被告的前妻,案發時兩人是同居關係,舊金山警方以及地檢處正調查案件,目前沒有交待更多案情。

