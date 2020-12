Santa Clara縣全灣區疫情最重 當局呼籲民眾遵守居家令（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區新冠肺炎疫情目前最嚴重的地區是南灣Santa Clara縣,縣府官員周三再度呼籲民眾遵守居家令,在節日期間不要聚會和旅行,不過仍有民眾認為,政府的防疫措施不夠嚴格。

Santa Clara縣新冠肺炎累計確診案例周三接近6萬宗,累計死亡案例有632宗,為全灣區之冠,縣府衛生官員再度呼籲民眾,聖誕和新年期間不要旅行和聚會,協助減緩病毒在社區的傳播。

Santa Clara縣緊急行動中心發言人Anne Chang說:「一頓家庭的聚餐,看起來可能無害,但是病毒的傳播是遠超過我們的想像的,在感恩節的前一週,平均每天因新冠肺炎死亡的人數是3個人,一個月之後,平均每天死亡人數倍增,到達6個人之多,確診的人數也一樣開始快速增加

新冠肺炎在今年已躍升成為Santa Clara縣第三大死亡原因,僅次於癌症和心臟病,縣府資料顯示,今年5月,該縣的確診率是1.3%,到感恩節前一週是3.4%,而到12月3號,7天的平均確診率已飆升至7.7%。

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody醫生說:「我們的國家、灣區及加州都面臨著一個非常非常困難和危險的時期,我們所有的數據,都在朝著錯誤方向發展,目前的現實相當糟糕。」

縣府官員表示,阻止疫情擴散不僅需要社區的合作,更需要全民努力,雖然新冠病毒可以預防,但是需要層層防護才最安全,接種疫苗在現階段也只是其中的一層保護。

Cody醫生說:「我們已看到隧道盡頭的曙光,因為現在我們有了疫苗,但大家都知道疫苗剛到,它才剛剛開始接種,所以所有其他層面的預防,仍須堅持,直到我們有足夠的社區接種疫苗,這需要幾個月的時間。」

縣府表示,民眾可以舉報違反衛生防疫規定的個人和商戶,當局會派專人和小組跟進調查。

Santa Clara縣府法律顧問James Williams說:「我們會先採取教育措施,但隨後也會施以罰款和其他必要行動。」

針對政府的呼籲以及防疫措施,仍有網友在Facebook留言表示不夠嚴格,有網友說,在Costco見到購物人潮,沒有限制人數,沒有保持社交距離,如果限制商業不准營業,就應關閉所有零售店10到14天。

還有網友認為,不讓民眾外出旅行,但為甚麼卻允許航空公司讓度假的旅客上飛機。

