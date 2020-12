【KTSF】

疫情期間,很多縣市禁止民眾攜帶可重複使用的購物袋,包括環保袋到商店,現在San Mateo縣修改防疫命令,允許自備購物袋或咖啡杯。

相信很多家庭這段期間累積了很多商店提供的購物袋,因為疫情最初超市商店禁止顧客自備購物袋,擔心會傳染。

不過專家認為,新型冠狀病毒主要是在人與人之間傳染,而不是通過可重複使用的購物袋傳播,如果持續禁止民眾自備購物袋,對環保不利,修改的指引,也允許顧客自備環保杯買咖啡,不過決定權還是在店家,舊金山在暑假就已經解除自備環保袋的禁令。

