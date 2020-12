【有線新聞】

尼日利亞出現另一種新型肺炎變種病毒株。

美聯社報道,當局在西南部奧孫州2個病人樣本發現變種病毒株。但這種病毒株跟英國的變種病毒不同,傳播相對不迅速 。

非洲疾控中心表示,尼日利亞發現的病毒株跟英國、南非的不同,會分析更多樣本和進一步調查。

