加州候任聯邦參議員和州務卿會傳媒（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森周二宣布將委任州務卿Alex Padilla接替賀錦麗聯邦參議員的職位,並提名Shirley Weber接替州務卿職位,3人周三舉行線上會議會見媒體。

現年47歲的Padilla,是現任的加州州務卿,父母是墨兩西哥移民,工作40年分別是廚師和管家。

Padilla 26歲當選為洛杉磯市議員,是該市歷來最年輕的市議員,姊姊和弟弟都擔任公職,加州四成人口是拉美裔,Padilla將是加州歷來首位拉美裔的聯邦參議員。

州長紐森這樣形容他:「他是一個有品格、正派、正直、很有才智的人,畢竟出自麻省理工學院,我當他是個朋友和家人。」

Padilla對被委任感到榮幸,他說他父母的美國夢,其實也在是加州家庭常見的。

Padilla說:「成長中所遇到的掙扎與犧牲磨練了我,我見到這麼多家庭在實現美國夢時掙扎,在疫情前就有了,疫情加劇了這些掙扎,我們現在知道誰是必要員工,誰能有居家工作的奢侈,誰沒有,誰能保住工作,誰被辭退,一些孩童難以在家上課,一些孩童得到好的電腦通訊科技,這些我都曉得,我將這觀點帶到國會來年新一輪的紓困、刺激經濟方案中。」

現年72歲的非洲裔Weber博士,是南加州聖地牙哥一帶的加州眾議員,她之前已經表態,希望紐森能夠委任一名非洲裔人士,接替賀錦麗的職位,而紐森選擇委任拉美裔的Padilla,會使得一些非洲裔社群不滿,因此輿論認為提名Weber,能夠平息非洲裔社群的不滿。

Weber提到,來自阿肯色州的父親,必須爭取投票的權利,因為女兒能夠得到這機會會是父母的榮耀。

Weber說:「(父親)見到女兒能夠成為州務卿,責任在於確保加州選舉的公正,確保所有人都由他們的權力,並保障這權力,我的母親要是還在世的話,會是100歲,還有我們父親,他們會感到驕傲。」

Weber的任命將需要加州參眾兩院的批准,但應該不會有問題,而Padilla接替賀錦麗,是完成她剩下兩年的職務,Padilla表示在期滿後,會競選下一個4年任期。

