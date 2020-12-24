加州候任聯邦參議員和州務卿會傳媒（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森周二宣布將委任州務卿Alex Padilla接替賀錦麗聯邦參議員的職位，並提名Shirley Weber接替州務卿職位，3人周三舉行線上會議會見媒體。

現年47歲的Padilla，是現任的加州州務卿，父母是墨兩西哥移民，工作40年分別是廚師和管家。

Padilla 26歲當選為洛杉磯市議員，是該市歷來最年輕的市議員，姊姊和弟弟都擔任公職，加州四成人口是拉美裔，Padilla將是加州歷來首位拉美裔的聯邦參議員。

州長紐森這樣形容他：「他是一個有品格、正派、正直、很有才智的人，畢竟出自麻省理工學院，我當他是個朋友和家人。」

Padilla對被委任感到榮幸，他說他父母的美國夢，其實也在是加州家庭常見的。

Padilla說：「成長中所遇到的掙扎與犧牲磨練了我，我見到這麼多家庭在實現美國夢時掙扎，在疫情前就有了，疫情加劇了這些掙扎，我們現在知道誰是必要員工，誰能有居家工作的奢侈，誰沒有，誰能保住工作，誰被辭退，一些孩童難以在家上課，一些孩童得到好的電腦通訊科技，這些我都曉得，我將這觀點帶到國會來年新一輪的紓困、刺激經濟方案中。」

現年72歲的非洲裔Weber博士，是南加州聖地牙哥一帶的加州眾議員，她之前已經表態，希望紐森能夠委任一名非洲裔人士，接替賀錦麗的職位，而紐森選擇委任拉美裔的Padilla，會使得一些非洲裔社群不滿，因此輿論認為提名Weber，能夠平息非洲裔社群的不滿。

Weber提到，來自阿肯色州的父親，必須爭取投票的權利，因為女兒能夠得到這機會會是父母的榮耀。

Weber說：「（父親）見到女兒能夠成為州務卿，責任在於確保加州選舉的公正，確保所有人都由他們的權力，並保障這權力，我的母親要是還在世的話，會是100歲，還有我們父親，他們會感到驕傲。」

Weber的任命將需要加州參眾兩院的批准，但應該不會有問題，而Padilla接替賀錦麗，是完成她剩下兩年的職務，Padilla表示在期滿後，會競選下一個4年任期。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。