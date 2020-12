舊金山華埠康年海鮮酒家難敵疫情今年底停業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在舊金山(三藩市)華埠有100年歷史的康年海鮮酒家,因為敵不過疫情,將於今年年底停業,老闆表示,待疫情穩定後,如果得到聯邦政府及市府的援助,或者會重開。

康年海鮮酒家老闆李彪(Bill Lee)說:「在過往那麼多個月,我們每一天都虧本的。」

位於華埠Grant街的康年海鮮酒家在1920年開業,經歷三次轉手,李彪在1999年接手經營,康年是華埠僅存可以容納過千人舉行大型宴會的酒樓。

李彪表示,今年年初,不少華埠僑團公所預訂了春宴,酒樓於是訂了大批食材,誰知道疫情一爆發,所有宴會都取消了。

李彪說:「那些宴會全部取消了,我們的貨源已經入了,那我們要付款,10多萬,在這個情景下,我們都很困難,同時,那些供應商欠債當然要還錢,做生意最重要講原則,還有要誠懇。」

依靠社區資助的送餐計劃,以及外賣的收入,康年捱過了大半年,李彪表示,到了10月份,疫情終於有好轉,康年一口氣接了6個宴會,但後來因為疫情惡化,訂單又取消了,更艱難的,是市府連戶外用餐都禁止了。

李彪說:「我們都不知道何去何從,差不多開一天就蝕一天,不開反而更好,雖然是很可惜,這個地方我都花了很多時間,令我們覺得無辦法再繼續,我們唯有宣布在31日最後一天。」

康年結業的消息傳出後,得到社區極大的回響,市參事佩斯金(Aaron Peskin)為了拯救康年及區內的餐館,在周二加開的市參議會上,提出撥款190萬元,資助華埠的餐館,為散房居民提供膳食,佩斯金形容,自己一向是「守財奴」,如果不是因為康年,他絕不在最後一刻追加撥款。

佩斯金說:「老闆,我請求你,你的投資者及業主,堅持多一會,這不只是為了你的員工,是為了你服務過的人,亦是為社區及將來,援助很快來臨。」

這筆撥款需要經過市參議會表決,並由市長簽署落實,佩斯金指有信心議案會獲通過,最快1月中可以運用撥款。

華埠商人協會雷碧珍(Betty Louie)說:「康年是社區的靈魂,我們不可以失去它,這是我們的文化,是我們的大廳,冬至慶祝我們來康年,休息充電我們會來,開心及傷心時候都會來。」

一眾社區人士似乎有動搖到李彪的決定,他表示,在停業期間,將會與各方討論重開的可能性。

李彪說:「我希望社會人士各界能夠,不是說支持我私人,是支持華埠,支持康年,或者能者居之,或者有新的社團,或者財團入來,我們非常歡迎。」

李彪表示,酒樓現時的股東是趨向永久關閉,不過由於收到很多熱心人士說要幫忙,他現在會先休息,然後再研究會否更換營運的班底,明年或者有機會重開。

