舊金山華埠康年海鮮酒家難敵疫情今年底停業（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

在舊金山（三藩市）華埠有100年歷史的康年海鮮酒家，因為敵不過疫情，將於今年年底停業，老闆表示，待疫情穩定後，如果得到聯邦政府及市府的援助，或者會重開。

康年海鮮酒家老闆李彪（Bill Lee）說：「在過往那麼多個月，我們每一天都虧本的。」

位於華埠Grant街的康年海鮮酒家在1920年開業，經歷三次轉手，李彪在1999年接手經營，康年是華埠僅存可以容納過千人舉行大型宴會的酒樓。

李彪表示，今年年初，不少華埠僑團公所預訂了春宴，酒樓於是訂了大批食材，誰知道疫情一爆發，所有宴會都取消了。

李彪說：「那些宴會全部取消了，我們的貨源已經入了，那我們要付款，10多萬，在這個情景下，我們都很困難，同時，那些供應商欠債當然要還錢，做生意最重要講原則，還有要誠懇。」

依靠社區資助的送餐計劃，以及外賣的收入，康年捱過了大半年，李彪表示，到了10月份，疫情終於有好轉，康年一口氣接了6個宴會，但後來因為疫情惡化，訂單又取消了，更艱難的，是市府連戶外用餐都禁止了。

李彪說：「我們都不知道何去何從，差不多開一天就蝕一天，不開反而更好，雖然是很可惜，這個地方我都花了很多時間，令我們覺得無辦法再繼續，我們唯有宣布在31日最後一天。」

康年結業的消息傳出後，得到社區極大的回響，市參事佩斯金（Aaron Peskin）為了拯救康年及區內的餐館，在周二加開的市參議會上，提出撥款190萬元，資助華埠的餐館，為散房居民提供膳食，佩斯金形容，自己一向是「守財奴」，如果不是因為康年，他絕不在最後一刻追加撥款。

佩斯金說：「老闆，我請求你，你的投資者及業主，堅持多一會，這不只是為了你的員工，是為了你服務過的人，亦是為社區及將來，援助很快來臨。」

這筆撥款需要經過市參議會表決，並由市長簽署落實，佩斯金指有信心議案會獲通過，最快1月中可以運用撥款。

華埠商人協會雷碧珍（Betty Louie）說：「康年是社區的靈魂，我們不可以失去它，這是我們的文化，是我們的大廳，冬至慶祝我們來康年，休息充電我們會來，開心及傷心時候都會來。」

一眾社區人士似乎有動搖到李彪的決定，他表示，在停業期間，將會與各方討論重開的可能性。

李彪說：「我希望社會人士各界能夠，不是說支持我私人，是支持華埠，支持康年，或者能者居之，或者有新的社團，或者財團入來，我們非常歡迎。」

李彪表示，酒樓現時的股東是趨向永久關閉，不過由於收到很多熱心人士說要幫忙，他現在會先休息，然後再研究會否更換營運的班底，明年或者有機會重開。

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