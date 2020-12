【KTSF】

今年7月底,舊金山Crocker Amazon社區發生一宗入屋盜竊案,一對華裔夫婦畢生積蓄,被兩名非洲裔匪徒全部洗劫,警方周三宣布已逮捕涉案嫌犯,他們還涉及其他的爆竊罪件。

來自中國廣東的移民鍾根練夫婦,將所有的積蓄和值錢珠寶都放在家中臥室保險箱,7月21日上午外出,回家後發現屋內遭人盜竊,查看監控錄影發現有兩名匪徒。

舊金山警方向ABC7電視台證實,兩名22歲嫌犯已經落網,其中一人在亞特蘭大被捕,另一人則在舊金山被捕,警方相信兩人在同一社區還涉及另一起爆竊案,以及一宗企圖爆竊案。

