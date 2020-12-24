舊金山交通局推新措施鼓勵民眾假期前往華埠消費（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

聖誕新年將至，緊接著有農曆新年，為了鼓勵更多市民前往舊金山（三藩市）華埠消費，交通局將會增加行經華埠的巴士班次，並在區內兩個停車場提供泊車優惠。

華埠交通改善會Chinatown Trip過去幾個月一直與交通局商討一些鼓勵市民來華埠消費的方案，雙方終於達成共識，包括在華埠兩個停車場提供泊車優惠。

花園角停車場星期日的停車費不論停多久，全日劃一收費8元，而位於California街近Grant街的St Mary停車場，只要周末在特定商舖消費滿3元，就可以6元的價錢泊12小時。

另外，交通局亦會調低華埠咪錶的收費。

華埠交通改善會主席陳慧君（Queena Chen）說：「這有助交通局增加收入，同時鼓勵市民回來華埠消費。」

交通局局長Jeff Tumlin表示，由疫情爆發至今，他們發現行經華埠的巴士，載客量是全市最高，可見華埠對公車的需求很大，因此Tumlin宣布1月份起，行經華埠的1號、12號及8X巴士將會增加班次，確保乘客有足夠空間保持社交距離，不會擠在一輛巴士上。

陳慧君說：「我們不是叫民眾漠視居家令，出來購物，只是說如果有需要購物，華埠有安全的措施幫助你。」

此外，局長Tumlin在中央地鐵再度延期完工的消息傳出後，首度公開工程進度，他表示，工程已經完成98%，預計明年春季完工，試車一年後，最快將於2022年春季通車，而封閉了多年的華盛頓街預計將於明年重開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。