舊金山交通局推新措施鼓勵民眾假期前往華埠消費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

聖誕新年將至,緊接著有農曆新年,為了鼓勵更多市民前往舊金山(三藩市)華埠消費,交通局將會增加行經華埠的巴士班次,並在區內兩個停車場提供泊車優惠。

華埠交通改善會Chinatown Trip過去幾個月一直與交通局商討一些鼓勵市民來華埠消費的方案,雙方終於達成共識,包括在華埠兩個停車場提供泊車優惠。

花園角停車場星期日的停車費不論停多久,全日劃一收費8元,而位於California街近Grant街的St Mary停車場,只要周末在特定商舖消費滿3元,就可以6元的價錢泊12小時。

另外,交通局亦會調低華埠咪錶的收費。

華埠交通改善會主席陳慧君(Queena Chen)說:「這有助交通局增加收入,同時鼓勵市民回來華埠消費。」

交通局局長Jeff Tumlin表示,由疫情爆發至今,他們發現行經華埠的巴士,載客量是全市最高,可見華埠對公車的需求很大,因此Tumlin宣布1月份起,行經華埠的1號、12號及8X巴士將會增加班次,確保乘客有足夠空間保持社交距離,不會擠在一輛巴士上。

陳慧君說:「我們不是叫民眾漠視居家令,出來購物,只是說如果有需要購物,華埠有安全的措施幫助你。」

此外,局長Tumlin在中央地鐵再度延期完工的消息傳出後,首度公開工程進度,他表示,工程已經完成98%,預計明年春季完工,試車一年後,最快將於2022年春季通車,而封閉了多年的華盛頓街預計將於明年重開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。